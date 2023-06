Pro zkušeného fotbalového harcovníka však čtyři branky nejsou žádným výjimečným počinem. „V minulé sezoně se mi podařilo dát proti Horní Plané pět a proti Holubovu dokonce sedm branek. To jsem měl naběháno, byla fyzička, tak to tam padalo,“ zavzpomínal na nedávné střelecké hody Martin Tomis.

Na minulou sezonu však v té současné navázat nemohl. Na podzim toho moc nenahrál. „V září jsem si ve druhém kole s Krumlovem zlomil klíční kost a celý podzim stál,“ vrátil se k nepříjemnému podzimnímu momentu Martin a pokračoval: „Že bych však myslel na to, že budu střelce v soutěži dohánět, to určitě ne. Je mi osmatřicet a s mladými kluky, co hrají v béčku Krumlova, se již nemohu srovnávat. Fyzička po tom zranění není taková, jak by bylo třeba.“

Nejprve dal Martin hattrick v první půlhodině zápasu a pak uzavíral účet zápasu. „První gól byl po skrumáži před brankou. Předcházela tomu střela, nějak se to tam odráželo a míč přišel ke mně mezi malé vápno a penaltu. Šlo mi to na mou opěrnou levačku, zkusil jsem to plackou a mám dojem, že to byly jesle obránci i gólmanovi,“ popsal první branku s úsměvem Martin Tomis a pokračoval: „Před druhý gólem jsem to dostal na levou lajnu, hodil si to kolem obránce, natlačil se nějak k levé tyči a lobnul gólmana. Před třetím gólem jsem dostal centr přes obránce, píchl si to hlavou a levou nohou placírou to dal pod břevno. Docela jsem se divil, že mi to tak sedlo a balon neletěl až na náměstí. Poslední gól již vyšel z toho, že soupeř mlel z posledního.“

Deset branek je již pořádný příděl. Domácí ani na chvíli zápas nevypustili. „Na soupeři bylo postupně vidět, že je zvyklý na menší hřiště a na našem letišti mu docházely síly. My tam máme mladé akční kluky, kteří to nevypustili, což je dobře. Skóre pak naskakovalo,“ doplnil k utkání Martin.

Při hattricku se většinou ozývají kluboví pokladníci. Jak je to v Křemži? „Kdybych měl zaplatit útratu, tak by mě ti mladí vypili,“ uvedl s úsměvem křemežský střelec a doplnil: „Ale samozřejmě něco do kabiny musím dát. K fotbalu to zkrátka patří.“

Křemže ztrácí tři kola před koncem sezony na vedoucí béčko Krumlova dva body. Že se s mladíky ze Slavoje dá hrát, ukázali v tomto kole hráči Loučovic. Co tedy v Křemži, pokusí se Krumlovu B cestu za postupem ještě znepříjemnit? „Máme teď Přídolí, pak Krumlov a na konci Holubov. Strašně těžké bude již nyní Přídolí. Hraje se tam velmi špatně. Fanoušci tam vytvářejí těžkou atmosféru, zápasy s Přídolím hodně bolí a na malém hřišti je to spíše bitva o území než kombinační fotbal. Pokud bychom tam ztrattili, bylo by už hotovo,“ připomněl Martin Tomis nejbližší utkání a doplnil: „Myslím, že bychom Krumlov mohli potrápit, ale bude to těžké. Áčko bude mít po sezoně, takže béčko Slavoj určitě posílí v maximální možné míře. Ale kůži neprodáme lacino. Loni nám postup utekl s Kaplicí, to nás mrzelo. Chtělo by to ukopat, ale bude to nadlidský úkol. Musíme jít zápas od zápasu a uvidí se. A i kdyby tyto dva zápasy vyšly, tak pak přijde derby s Holubovem a tam se maže tabulkové postavení.“

A i kdyby to Křemži nyní nevyšlo, v další sezoně by to již reálné být mohlo. „Měli by přijít dva hráči z vyšších soutěží. Pokud to klapne, tak by si postup Křemže určitě zasloužila. Ale nyní musíme myslet na závěr této sezony, se ctí jí dohrát a uvidíme, co bude,“ dodal Martin Tomis.

