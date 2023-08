Václav Novák s šéfem křemežského fotbalu Jiřím Reitingerem.Zdroj: Dušan StráskýVáclav Novák dlouhá léta brázdil trávníky divizních stadionů, dělal ve Slavoji Český Krumlov kapitána, přesto šel o čtyři soutěže níže. V jeho věku (31) je stále v nejlepších fotbalových letech. Není tedy odchod z divizní scény předčasný? „Divizi jsem hrál možná deset let a již zkrátka není chuť. Je to soutěž náročná jak na přípravu, výkonnost, tak i na cestování. Jezdit od nás až do Sokolova či Tachova, to mě již omrzelo. Byl jsem s klukama z Křemže domluvený, že se tam vrátím a jsem rád, že jsem se rozhoupal,“ vypočetl jasné důvody, proč s divizí skončit, zkušený fotbalový harcovník.

V průběhu minulé sezony se již z Křemže ozývaly hlasy, že dojde k velkému posilování a klub bude mít postupové ambice. To se tedy v podobě Václava Nováka začíná naplňovat. Navíc jde do prostředí, které důvěrně zná. „Jsem rozený v Chlumu u Křemže, táta hrál celý život za Křemži. V Křemži jsem hrál poprvé v době, když jsem vycházel z dorostu a nedostal se v Krumlově do áčka. Šel jsem na sezonu do Křemže a tehdy jsme postoupili do I.A třídy. Pak si mě do Krumlova vytáhl trenér Svoboda, který mě měl v dorostu, a díky tomu jsem se tam chytil a hrál divizi. Teď přišel čas se do Křemže vrátit,“ hovořil o své kariéře nový křemežský špílmachr.

V Krumlově hrál středního záložníka, přes kterého šla většina míčů. Zůstane mu stejný post i v okrese? Někdy si zkušení hráči dirigují tým z pozice stopera. „Pořád by to měla být střední záloha. Nejsem typ, který by mohl hrát v útoku. Stopera bych si v této soutěži odehrál, ale na tento post máme kvalitní hráče. Já bych měl zkušenosti předávat ze zálohy, která mi je nejblíže,“ doplnil k zařazení v týmu Václav.

V okresním přeboru není většího favorita než právě Křemže. Postupové ambice by tedy klub měl mít. „Myslím, že určitě ano. Kluci měli postup na dosah již v uplynulé sezoně a uteklo jim to o několik branek. S tím, jak jsme posílili hráči z vyšší soutěže, kdy přišli Petr Dvořák, Dan Trapl a Dan Pech, doplnili jsme navíc každou řadu, tak by bylo špatné říkat, že nejsme adepti na postup. Zkrátka jsme, musíme postoupit, jinak bychom asi nepostoupili nikdy. Ambice hrát nahoře bychom měli mít i v I.B třídě,“ hodnotí sílu týmu Václav Novák.

Křemže vyhrála vysoko v prvním kole OP, ale má další dva skvělé zářezy. V Samson cupu nastřílela po pěti gólech aktuálnímu lídrovi B skupiny I.B třídy z Bavorova i A skupiny I.A třídy ze Čkyně. V dalším kole čeká hráče tým Mirovic, které hrají krajský přebor. To je další výzva. „Nebudeme svázaní tím, že bychom museli postoupit. Nebudeme favoritem a zkusíme se s Mirovicemi poprat. Překvapili jsme Bavorov i Čkyni, myslím, že jsme i byli v obou zápasech lepší. Bude to těžší oříšek, ale i Mirovice mají dost našlapaný program. Myslím, že máme na to je potrápit a odehrát dobrý zápas. Půjdeme si to užít a postup by byl obrovský úspěch. Dva sudy již jsme vyhráli, takže jsme spokojení. Na podzimní dokopnou jsme tedy dobře připraveni. Plán byl jeden, teď máme dva,“ dotkl se s úsměvem Samson cupu Václav Novák.

V Křemži to tedy fotbalem žije, tak držme palce, aby klubu jeho plány vyšly.