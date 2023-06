Předseda KFS Jihočeského kraje Tomáš Pintér se veřejně vyjádřil k nedělnímu utkání KP mužů mezi SK Jankov a FC AL-KO Semice, jehož sestřih s posuzováním situací ze strany rozhodčích obíhá sociální sítě. Video najdete i u tohoto článku. Tři rozhodčí okamžitě skončili, tady je vyjádření Tomáš Pintéra:

To se nepovedlo. Trapný zápas v krajském přeboru. Jankov vyhrál 4:3 | Video: Deník/ sestřih z TVCOM.cz

"V první řadě bych se chtěl omluvit všem fotbalovým fanouškům a nadšencům, obzvláště týmu FC AL-KO Semice , že něco takového museli zažít! Po zhlédnutí celého videozáznamu jsem hned ráno v pondělí kontaktoval Předsedu KRaD Jihočeského kraje Jiřího Pečenku, následně proběhla schůzka, na které jsme si sdělili svá stanoviska. Ještě na odpoledne toho dne byla svolána KRaD svolala mimořádné zasedání a tam rozhodla o okamžitém vyřazení trojice rozhodčích Jana Macha, Karla Alberta a Miroslava Vítka z listiny rozhodčích. Nemáme v ruce důkazy, nelze tedy nikoho obviňovat, ale takové posuzování situací může být způsobeno buď naprostou absencí kvality nebo záměrem. V obou případech je ale naprosto nepřípustné, aby takoví rozhodčí dál řídili utkání v krajských soutěžích.

Když jsem kandidoval do pozice Předsedy KFS, sliboval jsem, že se budu snažit očišťovat fotbalové prostředí a nekompromisně trestat jakékoliv nekalosti. Nemám důkazy, že by utkání bylo někým ovlivněno, takže mohu mluvit jen v teoretické rovině. V případě, že dojde k ovlivnění zápasu, jsou na to potřeba dvě strany. A tou první bývá zpravidla ten, kdo si o nějakou nefér pomoc říká, až potom ten, kdo ji vykonává. Dokud budou ve fotbalovém prostředí existovat lidé, kteří si o takovou pomoc budou říkat, pak se najdou i ti, kteří objednávku splní. Pokud by měl někdo jakékoliv důkazy prokazující úmyslné ovlivnění tohoto nebo jiných utkání, kdykoliv se na mě obraťte. Slibuji, že udělám maximum pro to, aby fotbal přinášel radost z fair play soutěžení."

Tomáš Pintér, předseda Jč. KFS