Přídolí - Trenér přídolského novice I. B třídy Jaroslav Písko před historickou premiérou věří, že pokud budou jeho svěřenci hrát fotbal srdcem, tak přijdou i výsledky.

Takto se přídolští fotbalisté (vlevo kapitán Josef Písko) se svými fanoušky radovali po jarní výhře na půdě přeborníka z Kájova. A pro radost chtějí hrát i v krajské soutěži. | Foto: Deník / Karel Vosika

V nadcházející mistrovské sezoně 2013/14 bude mít náš region v nejnižší oblastní fotbalové soutěži – I. B třídě – v áčkové skupině osminásobné zastoupení.

V této společnosti se vůbec poprvé ocitají fotbalisté Sokola Přídolí. Ti v minulém ročníku sice obsadili v okresním přeboru až třetí místo, ale po nepřihlášení se přeborníka z Kájova i druhých Chvalšin nakonec kývli na možnost posunu na krajskou úroveň…

„Nesporně je to pro náš klub historický úspěch, za který je třeba poděkovat hráčům, realizačnímu týmu, fanouškům a všem, kteří se kolem fotbalu v Přídolí pohybují. Ale jak jsem již říkal v polovině minulé sezony i potom k jejímu konci, kdy se nám moc nevedlo, tak jsme na postup nijak netlačili. Pokud ale nastala tato možnost, tak jsme ji rádi využili. Hrajeme fotbal pro radost svojí a našich fanoušků, ve kterých máme poslední roky silnou oporu. A proto nepostoupit, byť z třetího místa, když dva před námi nechtěli, to by byla z mého pohledu vůči fanouškům, hráčům i sponzorům rána pod pás. To byl tedy pro nás hlavní impuls k tomu na postup reflektovat," předesílá přídolský trenér Jaroslav Písko a dodává: „Postup pro nás znamená nesporně větší finanční zátěž, kterou však díky vedení městyse Přídolí a našim sponzorům určitě zvládneme," věří kouč.

Pro krajskou soutěž bude třeba tým posílit. K jakým změnám v Přídolí před historickou premiérou dochází?

„Pro kraj by bylo určitě zapotřebí náš kádr doplnit o mladší hráče. V dnešní době je ale velký problém narazit na mladého volného hráče pro fotbal na této úrovni, ať už pro špičku okresního přeboru nebo první třídu, který tomu chce dát něco navíc. Myslím si, že mezi mladými je dnes prostě málo srdcařů. Nám se však podařilo tyto kluky najít. Máme v jednání tři nové hráče na hostování a nyní už jen čekáme na vyjádření jejich mateřských klubů," neříká konkrétní jména trenér Písko, kterého v těchto dnech s týmem nováčka čeká závěrečná fáze přípravy. „Na přípravu moc času nebylo. Řešili jsme to tedy vedle pravidelných tréninků i další individuální přípravou hráčů. Po herní stránce jsme už odehráli turnaj k devadesátinám fotbalu na Včelné, tuto neděli nás ještě čeká domácí turnaj k padesátému výročí založení Sokola v Přídolí. V období dovolených je ale těžké dát dohromady optimální sestavu, takže stále ještě zkoušíme," říká přídolský kormidelník.

A s jakými ambicemi půjde nováček do historicky první sezony v oblastní soutěži?

„Pro tuto sezonu bude naším hlavním cílem zabudovat nové hráče, pokud přijdou, do základní sestavy, a také zapracovat na proměňování šancí, kde je naše dlouhodobá bolest. Chceme se pochopitelně pokusit I. B třídu udržet i pro další sezonu. Bude to pro nás takový krok do neznáma, ale je to pořád jen fotbal. Myslím, že je třeba ho hrát srdcem a pro radost, pak přijdou i výsledky," sympaticky uzavírá trenér Jaroslav Písko, jehož svěřence hned v prvním dějství čeká i první okresní derby, v němž v sobotu 17. srpna změří doma síly s Frymburkem.