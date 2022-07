Branky: Bujok 2, Červenka, Hozman, Novák, Kopáčik – Koller, Dočkal a Lafata 2, Berger, Hampl, Pastrňák, Dyk, Lípa, Ježek.

Sestavy - SK Vacov: Lácha, Mrázek, Blahout J., Hanzlík, Novák, Čtvrtník, Bujok, Moutelík, Zitta, Švihel, Roučka, Blahout V., Červenka, Vítovec, Zábranský, Uhlíř, Hozman, Valta, Kopáčik, Obranec. Trenér: Čtvrtník František. Asistent: Mrázek Petr. Vedoucí: Wolf Zdeněk.

Real Top Praha: Štefek, Fukal, Žižák, Prachař, Pastrňák, Lněnička, Dočkal, Jankulovski, Koller, Ujfaluši, Ježek, Brabec, Dyk, Hampl, Rada, Berger, Bosák, Smitta, Lafata, Trojan, Maxián, Šmíd, Lípa.

OBRAZEM: Vacovské fotbalohraní opět rozdávalo radost všem přítomným

Po dvouleté pauze se na výborně připravený vacovský trávník vrátilo Fotbalohraní. V roce 2020 tým osobností prohrál, a i proto do „Rohlík arény“ letos dorazila pořádně našlapaná sestava. Drtivá většina hráčů ze soupisky Realu Top Praha zkrátka věděla, jaké je to hrát fotbal na nejvyšší úrovni. Domácí dokázali se soupeřem držet krok jenom v prvním poločase, který skončil 3:3. Ve druhém dějství se ale s góly roztrhl pytel – a padaly hlavně do vacovské branky. Vůbec poprvé oblékl dres Realu Top Praha čerstvý fotbalový důchodce, bývalý reprezentační a sparťanský kapitán Bořek Dočkal. Šlo o povedenou premiéru. Zhruba tisícovka návštěvníků akce viděla, jak Dočkal sám dvě branky dal a další čtyři svým spoluhráčům připravil. Pověsti kanonýrů dostáli také Jan Koller a David Lafata, kteří vstřelili také po dvou gólech. Hlavní rozhodčí Nikola Průchová, které asistovali Jiří Brych a Filip Muzika, ukončila utkání za stavu 12:6 pro tým osobností.

Výsledek na vacovském Fotbalohraní ale není to nejdůležitější. Cílem je pobavit diváky, a hlavně vybrat peníze na dobrou věc. Tentokrát to bylo 110 tisíc pro malého Vojtu, který od narození trpí vážným onemocněním imunity.

Celé prosluněné odpoledne a následný večer pak patřil muzice. Nejprve zahrála kapela Koloband, na kterou navázalo vystoupení uskupení Tros Discotequos ve složení Vojta Dyk, Jan Maxián a Jakub Prachař. Trojice fenomenálních muzikantů předvedla zhruba dvouhodinovou hudebně-improvizační show, při které se bavilo zhruba 350 posluchačů.

Zdroj: SK Vacov