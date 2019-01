Kaplice - Trenér fotbalistů áčka kaplického Spartaku Petr Lesňák si pochvaluje zimní přípravu, hodnotí stav kádru a poukazuje na ofenzivní styl hry.

„Hodně mi v přípravě týmu pomáhá Jaroslav Kučera,“ pochvaluje si kaplický trenér Petr Lesňák (vlevo) spolupráci se svým asistentem (vpravo). | Foto: Libor Granec

Do startu jarních odvet v oblastních fotbalových prvních třídách zbývá už pouze osm dní, a tak se dnes podíváme do tábora prvního tabulkově nejvýše postaveného okresního zástupce.

Tím po podzimu nejlepším celkem našeho regionu je v půli sezony v béčkové skupině oblastní I. A třídy třetí Spartak Kaplice, s jehož trenérem jsme rozebírali tři základní okruhy, a to zimní přípravu, stav kádru a cíle pro jaro.

Spartakovci si dosud zaknihovali šest přípravných zápasů se střídavými výsledky (Dynamo ČB U16 6:3, J. Hradec 3:5, Olešník 3:2, Třeboň 2:4, Suchdol 5:1) a menší černou tečkou na závěr v podobě porážky s Větřním (viz. dole).

„Zápas s Větřním se dohodl na poslední chvíli a podle toho to možná i dopadlo. Soupeře jsme podcenili a podali hodně nezodpovědný výkon. Takto se prostě nedá hrát ani v přípravě!" zlobí se trenér Petr Lesňák, který však souhrnně zimní fázi hodnotí kladně: „Celkově byla zimní příprava u nás dobrá, splnila účel a jsem s ní spokojen. Ani herně to většinou nebylo špatné. Sehráli jsme povedené zápasy, v nichž jsme si vyzkoušeli plno hráčů, včetně kluků z béčka. Velmi vydařené bylo i krátké soustředění, které jsme tentokrát absolvovali na Lipně."

S jakým kádrem půjdou Kapličtí do jarních bojů v druhé nejvyšší oblastní soutěži?

„Odchody jsou minimální, když pryč šel jen Krenauer do Dolního Dvořiště. Na druhou stranu do přípravy se zapojil a pravidelně hrál Doubrava, který se vrátil z hostování. Z rakouského angažmá k nám nyní přišel Pavel Lattner, což je zkušený hráč, který se v přípravě velmi dobře jevil na postu stopera. Bohužel, momentálně se zranil a v úvodu sezony s ním asi nemůžeme počítat. Dále se z béčka zapojil ještě Pavel Jirka a trénovat i hrát znovu začal Patrik Micák, kterého ale stále limitují různé zdravotní trable, což je škoda. Největší problém jsme ovšem museli řešit na pozici brankáře. Při zranění mladého Štěpánka, kterého stále trápí potíže s kolenem, jsme sáhli po hostování dvojice zkušených gólmanů. Jmenovitě jsou to Pavel Janků a Josef Bílý. Oba už toho mají hodně za sebou a měli by nám pomoci. Je jen otázkou, jak se vyrovnají s faktem, když jeden bude chytat a druhý bude dělat takzvanou dvojku," klade si kouč Lesňák zásadní otázku.

V půli spartakovci ztrácejí na lídra z Bavorovic šest bodů. Jak trenér vidí vyhlídky na smazání tohoto manka a případný pokus o návrat mezi krajskou elitu?

„V tříbodovém systému je všechno otevřené. Stačí dvakrát prohrát nebo vyhrát a může být všechno jinak. Já ovšem stále říkám, že remízy nic neřeší. My proto budeme chtít zase hrát útočně, vyhrávat a držet se ve špičce. Určitě se o čelo ještě popereme. Naším hlavním cílem je tedy figurovat nadále v popředí a zároveň předvádět takový fotbal, na jaký budou chodit fanoušci. Pro Kaplici je zásadní, aby se tento tým a jeho dobrá parta udržel pohromadě a posouval se zase nahoru. Důležitý pro nás bude začátek jara, ze kterého ale mám trochu obavy. Máme hodně zraněných a současné těžké terény také příliš nevyhovují našemu stylu hry, ale já pevně věřím, že se s tím vyrovnáme," uzavírá kaplický kormidelník Petr Lesňák.

Na záložním domácím hřišti sehráli Kapličtí v týdnu přípravný duel s účastníkem I. B třídy: Kaplice – Větřní 3:4 (2:2) Kačírek, J. Smolen, Janura – Hlásenský 2, Homer, Skok.