Domácí Větřní si nejprve připsalo povinné vítězství nad Kladnem, které se však navzdory očekávání nerodilo vůbec snadno. Bombarďáci odpor soupeře definitivně zlomili až v poslední minutě, kdy devítimetrový trestný kop proměnil Petr Gutheis, který měl se třemi góly hlavní zásluhu na zisku bodů.

Jihočeši poté odehráli výbornou partii s favorizovaným Chemcomexem. Pražané se sice už ve 2. minutě dostali do vedení, ale Větřní do přestávky otočilo na 3:1 a když Miroslav Ješina v 27. minutě připojil čtvrtou trefu, vypadlo to na cenný skalp pro Bombarďáky. Rozhození hosté se však v 31. minutě vrátili do utkání, v závěru vyměnili brankáře za dalšího hráče do pole a jejich mocnému tlaku nakonec domácí sálovkáři neodolali a v posledních třech minutách třikrát inkasovali. Gutheis poté ještě promarnil trestný kop a Větřní celkově doplatilo na neproměňování příležitostí.

Liga bude pokračovat dalším kolem 7. ledna, kdy se oba celky v jihočeském derby střetnou v Otrokovicích a pak se ještě utkají se Zlínem.

PCO Rudolfov – Adria Kladno 10:0 (4:0)

Branky: 11., 17., 30. a 37. Benát, 2. a 25. Pouzar, 8. Polanský, 28. Jasanský, 33. Hačka, 36. Hric.

PCO Rudolfov – Chemcomex Praha 4:1 (2:1)

Branky: 3., 28. a 40. Benát, 10. Polanský – 13. Klimt.

Rudolfov: Pícha, Rožboud, Hric, Jasanský, Polanský, Hačka, Pouzar, Benát, Lerch.

Bombarďáci Větřní – Adria Kladno 5:3 (1:2)

Branky: 21., 23. a 40. Gutheis, 15. Ješina, 35. Vávra – 12., 18. a 39. Riedel.

Bombarďáci Větřní – Chemcomex Praha 4:5 (3:1)

Branky: 8. Kališ, 11. Vávra, 12. Bauer, 27. Ješina – 31., 39. a 40. Fichtner, 2. a 38. Zapletal.

Větřní: Beránek, Šilhan ml., Svoboda, Vávra, Kališ, Gutheis, Bauer, Ješina .

Další výsledky 6. kola

Jilemnice – Moravská Třebová 6:1, Varnsdorf – Moravská Třebová 7:3, Jilemnice – Polička 1:2, Varnsdorf – Polička 2:1.

Nejlepší střelci

20 – Petr Benát (Rudolfov), 10 – Radek Bauer (Větřní), 8 – Patrik Vaněk (Rudolfov), Jan Carda (Větřní), Martin Bulejko (Varnsdorf), 7 – Ondřej Hačka (Rudolfov), Tomáš Poul (Polička), Jaroslav Šindelář (Varnsdorf), 6 – Martin Jasanský, Radim Pouzar (oba Rudolfov), Miroslav Kučera (Varnsdorf), Martin Sop (Chemcomex), Philip Leasure (Moravská Třebová).

Celostátní liga

1. Chemcomex Praha 10 7 1 2 29:16 22

2. Futsal Varnsdorf 10 7 0 3 40:28 21

3. PCO Rudolfov 10 6 2 2 57:24 20

4. VPS Stavoblock Polička 10 5 1 4 26:18 16

5. Bombar´dáciI Větřní 10 5 1 4 36:32 16

6. Šakalí hněv Moravská Třebová 10 5 1 4 27:28 16

7. Futsal Zlín 8 2 1 5 14:23 7

8. SK SICO SC Jilemnice 10 2 0 8 18:48 6

9. FK Adria Kladno 10 1 1 8 14:44 4