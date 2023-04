Martin Carda byl u nejdůležitějších okamžiků zápasu. Za stavu 1:1 si dvakrát naskočil na centr a dvakrát poslal míč hlavou do sítě. „O zápase rozhodly dvě standardní situace. Obě byly dobře kopnuté, Martin Carda si výborně naskočil a dvakrát to tam trefil,“ popsal důležité momenty utkání trenér Luboš Vašica.

Fotbalisté Oseka na tom nebyli po podzimu zrovna dvakrát dobře. Předposlední místo krajského přeboru, devět bodů. Co si v týmu řekli před jarem? „Cíl byl jednoznačný, zachránit se. A k tomu jsme chtěli vykročit hned v prvních jarních kolech a posunout se bodově. Velkým impulsem pro nás byl příchod nového trenéra,“ uvedl Martin Carda.

V současné době hraje v Oseku stopera, ale bylo tomu tak vždy? „Abych pravdu řekl, tak polovinu zápasů jsem odehrál v útoku. Ale že bych byl nějaký velký střelec, to v současné době určitě ne. Teď už jsem střelec sváteční. Jsem rád, že se to teď podařilo a navíc hlavou. Doposud jsem neměl na hlavičky štěstí,“ doplnil Martin Carda s úsměvem.

A jak ty dvě trefy viděl on sám ze hřiště? „Bylo to v obou případech po standardkách. Já se vlastně v současné době ani při jiných příležitostech dopředu nedostanu. Honza Hoch to kopnul výborně a já měl docela kliku. Měl jsem dobrý výběr místa a zkrátka to tam dvakrát padlo. Řekl bych, že si to vše konečně sedlo,“ popsal skromně své dva góly střelec utkání.

Osek má fantastický začátek jara. Na podzim navíc dostával plno branek, teď se vše změnilo. „Více než polovinu podzimu jsem hrál v útoku. Potýkali jsme se s velkou marodkou a navíc jsme se potýkali s absencí Zdeňka Křížka v bráně. Na jaře si to vše dirigoval a jeho zkušenosti na podzim chyběly. Nějak jsme se s podzimem neporovnali. Jaro začalo výborně, tak je třeba v tom pokračovat,“ říká Martin Carda.

V Oseku nyní panuje skvělá nálada. Slaví se výhry, na podzim byla jen jedna. „Třikrát v řadě jsme vyhráli a nervozita z nás spadla. Zrovna po Třeboni jsme si v kabině říkali, že tu výhru bereme pomalu jako samozřejmost a tolik jí neslavíme. To na podzim po jediné výhře nad Protivínem jsme to slavili daleko více, byla to taková zvláštní událost,“ doplnil Martin a pokračoval: „Ale musíme pořád hledět na to, že nic není vyhráno. Dobře jsme do jara vykročili a nyní je třeba se co nejdříve zachránit, abychom si pak mohli fotbal užívat. Teď se to hraje více účelově a na výsledek, ale v naší situaci to ani jinak nejde.“

