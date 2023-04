Jednu z branek dával z penalty, ostatní ze hry. „Penalta, ta se zkrátka dát musí,“ začal hodnotit nastřílené branky kanonýr a pokračoval: „Hráli jsme dobře jako celý tým a dalo se čekat, aniž bych snižoval kvalitu soupeře, že nějaké góly přijdou. První gól jsem dal po narážečce za vápnem. Druhý byl ze zmiňované penalty, třetí jsem dal po krásném centru Igora Hanáka ze hry a čtvrtý po takové malé individuální akci. Podařilo se mi obejít dva hráče a zakončit.“

Hattricků již Václav nastřílel více, ale jak říká, spočítané je nemá. „To opravdu nemám. Čtyři góly jsem dal dvakrát, hattricky však spočítané nemám. Ale moc jich také nebylo. Maximálně do pěti,“ dodal skromně štěkeňský kanonýr.

Ve střelecké tabulce okresního přeboru se Václav Kynkor dotáhl na jedinou branku za vedoucího Zdeňka Svobodu. O korunu krále střelců v Dudák okresním přeboru to tedy ještě může být bitva. „Bylo by to pěkné, kdyby se mi to podařilo vyhrát. Ale zrovna Zdeňka bude těžké předehnat. Je hodně zkušený,“ nadhodil s úsměvem souboj o střeleckou korunu Václav a doplnil: „Pro nás je ale nejdůležitější vyhrávat jako tým. Do zápasu jsem šel s tím, že není důležité, abych dával góly zrovna já. Hned na začátku utkání jsem šel sám na bránu a přihrál před prázdnou na spoluhráče. Hlavní je získat tři body. Máme to dobře rozehrané a když neuděláme nějaké hloupé chyby, tak bychom si měli postup ohlídat.“

Při hattricku a více brankách si na kanonýra vždy posvítí pokladník. Minule to bylo dost drahé. Jak to dopadlo teď? „Přes zimu se změnil pokladník. Je jím Pavel Sup a s ním se změnil pokutník. Minule jsem za čtyři góly platil do kasy dva tisíce, tentokrát za čtyři góly dostanu čtyři stovky já,,“ komentoval situaci se smíchem Václav Kynkor a dodal: „Vše se úplně otočilo, takže teď je radost dávat góly. Po třetím a čtvrtém gólu jsem už šel.“

Ve Štěkni panuje skvělá nálada a pomalu se mohou hráči těšit na I.B třídu. „Nálada je výborná, ale ještě jsme nepřeskočili, takže žádné hop říkat nebudeme. Když to vyjde, tak si s radostí vyšší soutěž zahrajeme,“ doplnil štěkeňský kanonýr.

