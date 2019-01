Českokrumlovsko - Vybrané víkendové zápasy fotbalových týmů z Českokrumlovska komentuje náš expert Václav Domin.

Jarní fotbalový expert Václav Domin. | Foto: DENÍK/Pavel Kacerovský

K vytipovaným duelům 21. kola krajského přeboru, okresním derby z programu 17. kola oblastní I. B třídy a magnetům jarní premiéry okresního přeboru náš jarní fotbalový expert Václav Domin (stále aktivní hráč lídra OP z Nové Vsi) řekl:

Sezimovo Ústí B – Kaplice (KP): „U Sezimáku je to otázka pendlů. Kaplice ale nyní jede na vítězné vlně, nemusí být pod takovým tlakem, parta se stmelila, a tak myslím, že venku určitě neprohraje.“

Jankov – Český Krumlov (KP): „To bývají vždy vyhecované zápasy. Jankov je pro mě zklamáním, trápí se. Jednou se už sice chytit musí, ale nemyslím, že by to mělo být právě proti Krumlovu. Slavojáci jsou po výhře nad Roudným v euforii a venku alespoň bod uhrají.“

Křemže – Horní Planá (I.B): „Planá chce postoupit a v každém zápase jde za výhrou. Pokud chce Smrčina udržet náskok na čele, tak musí vyhrát i ve Křemži, kde to ale nebude mít lehké. Bude to správné derby před početnou diváckou kulisou, víc ovšem věřím hostům.“

Kaplice B – Chvalšiny (I.B): „Jak avizoval trenér Kaločai, tak po debaklu v Olešnici nastanou v kaplické sestavě změny. Navíc se hraje v sobotu, takže domácí mohou použít i pendly. Chvalšiny se ale budou nést na bodové jarní vlně, mohl by to být remízový zápas.“

Dolní Dvořiště – Malonty (I.B): „To je krásné derby! Hráči se tady prolínají z jednoho mužstva do druhého, znají se. Dvořiště ovšem má stabilizovaný kádr a pod vedením trenéra Hájka ví, co chce hrát. V domácím prostředí to potvrdí a tři body zůstanou ve Dvořišti.“

Vyšší Brod – FC Vltava (I.B): „To je také pěkný zápas, vyhecované místní derby. Brod by se po dvou porážkách už měl chytit. Viděl jsem ho v přípravě a hrál fotbal, na který se dalo dívat. Pro Loučovice sice může být výhodou hrát venku, kde nemusí tolik tvořit, přesto věřím domácím, bouřlivá divácká kulisa je k výhře dotlačí.“

Nová Ves – Větřní (OP): „Budeme hrát na jaře ve Zlaté Koruně, ale to by neměl být problém. Menší hřiště nám vyhovuje. S Větřním bude záležet na tom, jak si my „starci“ poradíme s mladíky. Bude to souboj zkušenosti s dravým mládím. Jsem ale Novovešťák a musím tady dát jedničku.“

Frymburk B – Velešín (OP): „Velešín je fotbalové mužstvo, které by nemělo ve Frymburku ztratit, i když bych si to samozřejmě přál.“