České Budějovice – Fotbalisté Dynama se s účastí v I. lize definitivně rozloučili už minulý týden porážkou 3:4 v Ostravě, tuto sobotu se naposledy jako prvoligový tým představili na domácím hřišti v zápase proti pražské Spartě, která v Č. Budějovicích potřebovala získat aspoň bod k účasti v předkole Ligy mistrů ze druhé příčky.

Favorizovaná Sparta si nakonec vezla body všechny tři a o jejich zisku rozhodla už do půle dvěma góly v rozmezí několika vteřin: nejdříve se trefil zpoza vápna ukázkově z voleje Kadlec a vzápětí svým typickým způsobem dal ve skluzu kanonýr Lafata na 0:2.

„Že jsme si zajistili účast v předkole Ligy mistrů je sice pěkné, nicméně ve Spartě se počítají jen první místa," posteskl si David Lafata. „Kdyby se nám povedlo postoupit do Ligy mistrů, bylo by to vynikající. Jenže si moc dobře uvědomujeme, že to bude velice těžké," dodal.

Po přestávce sice Sparta záhy přišla o Costu, jenž za nesportovní šlápnutí na ležícího domácího mladíka Řezáče viděl červenou kartu, i v deseti ale Pavel Kadeřábek po Dočkalově trestném kopu hlavou zvýšil na 0:3. „Že bych dal gól, není tak často. to je spíš svátek. Tím spíš hlavou," culil se mladý bek. „Od Dočkyho jsem ale dostal výborný centr a já už to dával hlavou z metru do prázdné brány. To byla jednoduchá práce," liboval si.

Poslední slovo ale patřilo Dynamu, a to když po Benátově ideálním centru Štěcha v bráně Sparty překonal v pádu odvážnou hlavičkou střídající Aleš Dvořák. „Byl to můj v lize první gól vůbec a mám z něj samozřejmě velikou radost," zářil budějovický bek, jenž si sice premiéru v I. lize odbyl už před třemi roky, od té doby toho ale v lize příliš moc nenahrál.

V zápase měla Sparta od začátku více ze hry a už v úvodní čtvrthodině měla tři vyložené šance, ale Konateho, Kadlece i Lafatu skvěle vychytal brankář Zdeněk Křížek. „Většinou jsem to riskl a míč ani neviděl. Měl jsem i velké štěstí, že mě to trefilo," odmítal zkušený gólman chválu, cenu pro nejlepšího hráče svého týmu v zápase však získal plným právem. „To, že jsem klukům pomohl, mě těší, stejně to ale nakonec nestačilo," mrzelo ho.

Favorit o své výhře rozhodl v rozmezí necelé minuty: míč po Konateho centru sice Lengyel odhlavičkoval za vápno, tam se ale do něj opřel levačkou Kadlec a krásným volejem nedal Křížkovi naději zasáhnout, vzápětí domácí chybovali v rozehrávce, a byť zadáci ještě odvrátili na roh, po jeho zahrání míč hlavou tečoval Kováč a u zadní tyče zcela volný Lafata ve skluzu skóroval do odkryté brány.

„Křížek chytil dva tři jasné góly, opět jsme ale dostali góly, které bych já označil jako hloupé," vrtěl hlavou domácí kouč František Cipro. „Druhý a třetí gól jsme dostali ze standardek, s čímž máme veliké potíže. A je úplně jedno, zda je bráníme osobně či zónově," stýskal si zkušený trenér, dle něhož odstranit tuto bolest by vyžadovalo dlouhodobější práci. Na dotaz na tiskovce, zda by na tom ve II. lize mohl v příští sezoně zapracovat i on, nicméně jen pokrčil rameny: „Ještě je před námi jedno ligové kolo, co bude dál, to se teprve uvidí…"

Po dvou slepených gólech, které Sparta už do přestávky dala, o jejím vítězství už nebylo pochyb. Hráči Dynama si přesto zaslouží za snahu favorita potrápit uznání. V 5. minutě se po Lengyelově odkopu prodral přes Holka Linhart, stoper Sparty ho zastavil riskantním skluzem, penaltu si ale diváci žádali marně, pět minut nato Kladrubského dalekonosnu dělovku jen s velkými potížemi Štěch vyboxoval a deset minut před půlí po Fundově úniku a jeho ideálním přenesení hry na druhou stranu gólman Sparty jen zděšeně sledoval, jak Řezáčův volej míjí jeho svatyni. Od obou mladíků Dynama to byla nádherná akce, které chybělo jediné – a to, že neskončila v síti!

Stínem druhého dějství, ve kterém Dynamo uhrálo poločasovou remízu 1:1, byla Costova červená karta, kterou si za svůj nevybíravý zákrok na Řezáče plným právem zasloužil. „Byla to od něj nedisciplinova­nost," uznal trenér Zdeněk Ščasný, ale dodal, že ještě musí shlédnout video. Televizní záznam ale jasně potvrdil, že bek Sparty šlápl Řezáčovi na záda zřejmě úmyslně.

Což si myslí i Costův spoluhráč Kadeřábek. „Po odehrání míče šlápl protihráči na záda zbytečně. Červenou kartu asi dostal spravedlivě."

Výhru Sparty ani více než půlhodinová přesilovka Jihočechů nijak neohrozila, Dvořákova pěkná hlavička na 1:3 přišla až krátce před závěrečným hvizdem. „Přijeli jsme s tím, že chceme zápas zvládnout a hrát dobrý fotbal. Myslím, že se nám to podařilo," pochvaloval si trenér Sparty, dle něhož o výsledku mohlo být rozhodnuté už do 15. minuty. „Do té doby jsme měli tři tutovky," dodal Ščasný.

Zápasu přihlížela na budějovické poměry nevídaná návštěva téměř pěti tisíc diváků a atmosféra fotbalového podvečera, byť se hrálo za nevlídného deštivého počasí a navíc už prakticky o nic nešlo, byla výborná.

Fotbalová ligo, budeš nám na jihu Čech moc chybět!





Chtěli střílet i góly





Hráči Dynama určitě jen nezalezli, chtěli dávat i góly. Blízko k němu měl i dorostenec Řezáč. „Mrzí mě to tím spíš, že to byla akce Funda – Řezáč, tedy dvou mladíků. A akce nádherná, ať od Fundy, jenž tady obešel dva hráče a poslal krásný centr, tak ta střela z voleje od Řezáče," ocenil trenér František Cipro. „Byť si možná mohl míč zpracovat, čas na to měl. Kdyby to ale trefil, byla by to nádhera. Škoda, že to nevyšlo," zalitoval a vyzdvihl i Kladrubského dělovku za stavu 0:0. „A myslím si, že na Linharta to při jeho úniku byl faul. Z lavičky jsem to sice úplně dobře neviděl, ale jako faul mi to připadalo. Byl to už poslední hráč a já za takové zákroky viděl dávat červenou," shrnul Cipro.





Dynamo ČB – Sparta Praha 1:3 (0:2)





Branky: 83. Dvořák – 24. Kadlec, 25. Lafata, 62. Kadeřábek. ŽK: Linhart, Hála, Eliáš, Pasecký – Kadlec. ČK: 56. Costa. Diváci: 4659. Rozhodčí: Franěk – Jiřík, Vlasjuk.

Dynamo: Křížek – Janotka, Novák, Lengyel, Eliáš – Řezáč, Benát, Kladrubský (81. Dvořák), Hála (63. Vaněk), Funda – Linhart (70. Pasecký).

Sparta: Štěch – Kadeřábek, Kováč (59. Švejdík), Holek, Costa – Konaté, Dočkal, Vácha, Kadlec, Krejčí (60. Podaný) – Lafata.