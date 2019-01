Nová Ves - O tři dny později, než bylo původně na programu, se hrál duel druhé nejvyšší oblastní soutěže – I. A třídy – mezi celky FK Nová Ves/Brloh a Čtyřech Dvorů.

Trenér Nové Vsi sportovně vzal vinu na sebe, když v dohrávce postavil ofenzivnější sestavu, ale přesuny se nevyplatily. Stoper Ondřej Švarc (vlevo, v souboji se čtyřdvorským Maliňákem) se po pauze zase vrátil na tradiční místo, ale na obrat už bylo pozdě. | Foto: Deník / Karel Vosika

Okresní zástupce bojuje v béčkové skupině o udržení, zatímco hostující tým z krajské metropole usiluje o návrat mezi jihočeskou elitu, a tak byly v dohrávce karty rozdány celkem jasně.

Nová Ves/Brloh – Čtyři Dvory 2:5 (0:3)

Od začátku bylo vidět, že hosté si na malé hřiště našeho okresního zástupce přijeli pro tři body. Čtyřdvorští začali aktivněji a už po čtvrthodině měli k dobru dvoubrankový náskok. Nejprve se zpoza vápna prosadil Příhoda a pak nachytal brankáře Poulu na švestkách ranou z dálky pod břevno i Hornych – 0:2. Při obou gólových situacích neměl domácí brankář čisté svědomí a ještě více to platilo ve 35. minutě, kdy Poulovi utekl míč pod tělem až do sítě při střele Marhouna z ještě větší dálky – 0:3. Chvíli před tímto nešťastným momentem sice měli domácí výbornou šanci ke snížení, když Sobolík vyrazil přímý kop Fischera jen před sebe, ale dobíhající Ďurica ve stoprocentní pozici zakončil mimo odkrytou branku. V závěru půle pak na druhé straně po bombě hostujícího kapitána Jiránka zachránilo Poulu břevno. Stavem už do pauzy nepohnul ani domácí kanonýr Ďurica, který vystihl nedorozumění hostujícího stopera Havelce s brankářem Sobolíkem, ale z úhlu opět netrefil prázdnou svatyni hostů.

Do druhé půle poslal domácí lodivod na trávník matadora Anderleho, který nahradil chybujícího stopera Hřiba, ale první velkou šanci měli opět hosté. Zleva prošel od půlky až do vápna Jiránek a jeho pokus za již překonaným Poulou vykopával z prázdné branky Švarc. Pak ovšem svitla jiskra naděje, když bojovník Jan Postl během krátké chvíle mezi 55. až 58. minutou dostal domácí tým do kontaktu. Nejprve se agilní středopolař prosadil tečovanou střelou zpoza vápna a za pár okamžiků mířil přesně hlavou po rohovém kopu – 2:3. Jenomže vítr z plachet definitivně vzala Nové Vsi 70. minuta, kdy čtyřdvorský Marhoun využil výhodu přímého kopu z hranice šestnáctky a ranou k tyči překonal Poulu počtvrté – 2:4. I poslední slovo pak měli hosté, když v 80. minutě agilní Příhoda po dalekonosném nákopu šťastnou tečí přeloboval domácího brankáře a stanovil konečný výsledek na 2:5.

„Dohrávaný zápas se nám vyloženě nepovedl a beru za to vinu na sebe. S vidinou případného bodového zisku, který by nám už hodně přiblížil záchranu v soutěži, jsem tentokrát postavil ofenzivnější sestavu, a to se ani trochu nevyplatilo. Skřípalo nám to totiž v obraně a utkání se nevydařilo ani našemu brankáři. A když pak po půlhodině hry prohráváte o tři góly, tak se s tím potom už těžko dá něco dělat. Do druhého poločasu jsme to zkusili ještě různě proházet, povedlo se nám i dostat se do kontaktu, ale pak přišel opět laciný čtvrtý gól ze standardní situace – a bylo hotovo. Příště se budeme muset vrátit k osvědčenému receptu a ve Velešíně hrát úplně jinak. Na spodku tabulky je to našlapané a závěr bude ještě hodně dramatický. Po derby ale budeme moudřejší," díval se trenér Nové Vsi Karel Švarc při hodnocení nevydařené dohrávky raději už na příští utkání.

Fakta – branky: 55. a 58. Jan Postl – 8. a 80. Příhoda, 35. a 70. Marhoun, 15. Hornych.

Sestava Nové Vsi: Poula – Klein, Hřib (46. Jiří Anderle st.), Martin Wohlgemuth (80. J. Pouzar), Chmelař – Marek Wohlgemuth, Švarc, Vlček, J. Postl – Ďurica, Fischer.