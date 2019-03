Senzace na futsalové scéně. PCO Dynamo slaví postup do první ligy

České Budějovice - Radim Pouzar jako správný kapitán vzal osud posledního zápasu do svých rukou. Nastřílel do sítě Ml. Boleslavi tři góly a poslal tým do první ligy.

Tým Dynama PCO České Budějovice, který se v zápase proti Ml. Boleslavi musel obejít bez několika svých opor (Radoucha, Jasanského, Hrice a Peterka) svůj postupový boj i přesto zvládl. Hráči tak dlouho do noci oslavovali postup do první futsalové ligy. "Jsme moc šťastní, já nemám žádný prvoligový start z fotbalu, teď si ho prožiju ve futsalu," vyprávěl nadšený Radim Pouzar, který se proti Ml. Boleslavi blýskl hattrickem. PCO Dynamo České Budějovice - Ml. Boleslav 7:2, branky: 17. Pouzar (Lengyel), 20. Hačka (10 m kop), 28. Pouzar (pen.), 33. Pouzar (10 m kop), 38. Pecka (Lengyel), 38. Lengyel, 40. Hrbáč (Pouzar) – 19. Machů (10 m kop), 39. Machů (Boško).

Autor: Kamil Jáša