Křemže -Na trávníku křemežského lídra tabulky I. B třídy se představila průběžně šestá hornoplánská Smrčina.

Urputné derby mnoho fotbalové krásy nepobralo (u míče křemežský Miroslav Novotný před Františkem Švábirtem, vpravo Michal Rada, jenž se asistencí podílel na jediné brance utkání). | Foto: DENÍK/Karel Vosika

Oba okresní rivalové nastoupili v kombinovaných sestavách, početnější ztráty v domácích řadách se však ukázaly jako citelnější.

Křemže - H. Planá 0:1 (0:0)

Už v 1. minutě se do šestnáctky hostů proháčkoval křemežský kanonýr Edelman, po souboji se ocitl na zemi, ale sudí nedovolený zákrok neviděl. Pak se ovšem dlouhé minuty podával jen fotbalový odvar podprůměrné úrovně. Hosté domácího brankáře do půle neohrozili jedinou přímou střelou, s pokusem domácího Nováka staršího z dálky si Pouzar v pohodě poradil, a tak nebylo divu, že poločas skončil bez branek.

Herní zlepšení potom nenastalo ani po obrátce. Hostující Rada pálil z dálky těsně nad, u domácích po centru Edelmana z voleje netrefil Chromý. Nejzajímavější pasáž slabého zápasu přinesla až poslední čtvrthodina. Domácí přece jen přidali a v rozmezí 75. až 77. minuty měli dvě vyložené šance. Po minele hostujícího stopera Flöringa šel sám na branku Edelman, ale trefil jen nohy vybíhajícího Pouzara. Za chvíli se domácí střelec ocitl v podobné pozici, ale ani tentokrát gólově neoslavil nedávné narození svého druhého syna.

A přišel trest, když znovu platilo již milionkrát vyřčené nedáš – dostaneš. Osm minut před koncem se Hornoplánští dostali do přečíslení, Rada posunul na rozběhnutého Kastenmajera, který zleva vnikl do vápna a nechytatelnou bombou od břevna do branky nedal Linhovi šanci – 0:1. Křemežští se z tohoto šoku už neprobrali a po závěrečném hvizdu museli spolknout hořkou pilulku v podobě první porážky v této mistrovské sezoně.

Křemže: Linha – Čondl, Filip, V. Novák st. (17. Chromý), Brabec – Novotný, Novák ml., Schober, Troup (80. Matějka) – Edelman, Fleischmann (65. M. Opekar).

H. Planá: Pouzar – M. Novák, Flöring, J. Šlak, Klik – Kastenmajer, Baláž, Rada, Grmela – V. Ryneš (34. Kostínek), Švábirt (46. Gajdoš – 89. Meskář).

Trenér Jiří Reitinger (Křemže): „V derby se hrál sotva průměrný fotbal, kdy bylo vidět, že oba týmy jsou momentálně ve slabé formě. Od nás to byl určitě nejhorší výkon v sezoně. Na zranění a absence se vymlouvat nebudeme, protože i tak jsme mohli utkání rozhodnout. Po špatné první půli jsme ve druhé postupně zvedali hlavu a měli tam i několik dobrých šancí, včetně dvou tutovek Edelmana, ale ty jsme neproměnili. Soupeř nás pak vytrestal z jednoho vydařeného brejku. Z první prohry v sezoně nebudeme dělat tragédii. Mě jen mrzí, že to přišlo právě doma.“

Trenér Luboš Fessl (H. Planá): „Začali jsme z pozorné obrany a čekali s čím domácí přijdou. Ti ovšem nepřišli s ničím. Ve druhé půli jsme hru trochu otevírali a domácí měli po našich chybách dvě tutovky. Ty jsme naštěstí i díky dobrým zákrokům Pouzara přežili a pak udeřili z protiútoku. Celkově mužstvo pracovalo dobře. Opakovaně herní pohodu i zkušenosti prokázal Kastenmajer, který v závěru rozhodl.“