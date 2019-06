Přes pražskou Spartu se dostal i do zahraničních lig v Itálii a Turecku a naposledy působil v izraelském klubu Maccabi Petah-Tikva. Ve svých pětatřiceti letech má do Dynama namířeno zpět a včera už s týmem absolvoval první trénink. Jeho návrat na český jih však zatím zcela jistý ještě není.

Jak vy sám vidíte možnost, že znovu bude hájit černobílé barvy Dynama?

Ta šance určitě je, i když je pravda, že bych nejen kvůli fotbalu chtěl venku ještě zůstat. Pro mě je podstatné, že v mém případném novém působišti by se mnou musela být i rodina a pro to všude tak ideální podmínky nejsou. Abych někde byl půl roku nebo rok sám, to vůbec nepřichází v úvahu. Pokud se ale budu vracet domů, pak jedině do Dynama. Jiná nabídka pro mě neexistuje.

Do úplně neznámého prostředí nepřicházíte, i když příliš hráčů tady osobně už asi neznáte?

Třeba Křížu (Zdeňka Křížka – pozn.) už jsem potkal, ten je nesmrtelný… (úsměv) Spolu jsme začínali v žácích a je moc příjemné ho tady vidět dál. Jinak je tady ale spousta mladých kluků, které neznám. Tím víc se ale na ně těším, já mám rád pracovité kluky, kteří se stále chtějí zlepšovat. Vím, že Horyna (David Horejš – pozn.) je náročný trenér, takže ti mladí kluci mají šanci uspět.

Jak vzpomínáte na dobu, kdy jste v Dynamu hrával?

Třeba stadion se od té doby hodně změnil. Sice jsme tu hráli s reprezentací s Lichtenštejnskem, nicméně když jsem přijel, Martin Vozábal mi říkal, abych za ním přišel do kanceláře a já šel ještě do té staré budovy… Já i těch menších stadionů projel dost a musím říct, že zázemí, které tady Dynamo má, ať je to stadion, hřiště či regenerace, je prostě úžasné. Je jen dobře, že Dynamo šlo tímto směrem. Stejně tak je dobře, že se Dynamo zase začíná maximálně věnovat i mládeži. Dříve z toho Dynamo vždy žilo, že tady vyrůstali výborní fotbalisté, za poslední roky tomu ale dle mých informací tak úplně nebylo. Třeba za mě se každý smál Plzni a teď Plzeň patří mezi české top kluby a i v Evropě si udělala dobré jméno. Proč by se jednou mezi nejlepší nemohlo dostat také Dynamo?

Ve druhé lize si v uplynulé sezoně Dynamo jméno už udělalo, jak jste jejich suverénní cestu za postupem sledoval?

Já neměl příležitost žádný zápas vidět, mám ale kamaráda, který chodí na každý zápas Dynama, a ten mě vždy pečlivě informoval, jak kluci hráli. A hlavně mi taky říkal, že Dynamo konečně hrálo fotbal. Což mě samozřejmě moc potěšilo a je vidět, že Horyna odvádí dobrou práci a že by tudíž mohl navázat na své předchůdce, ať už jimi byli Cipro, Kotrba či další trenéři, kteří Dynamu i Českým Budějovicím udělali ve fotbale jméno.

Vy hrajete stopera, dovedete si představit, že byste si tady zahrál i na jiném postu?

Doufám, že ne… (smích) Ale kdyby třeba dostal brankář červenou, možná bych tam skočil…

Máte nějaké datum, do kdy byste se chtěl rozhodnout, že přípravu v Dynamu změníte na stálé angažmá?

Přesné datum nemám, ale ty transfery se většinou dělají v červenci a do té doby, jak doufám, už bude jasno. Zatím budu rád za to, že budu mít možnost s klukama tady trénovat. Vím, že pro vedení to není příjemné, ale už jsme si své k tomu řekli. Věřím, že do července se to rozsekne.

Co vaše poslední angažmá v Izraeli? Jaký je tam fotbal?

Pět kol před koncem jsme měli dvanáctibodový náskok, přesto se nám nepovedlo ligu zachránit. Důvody bych nechtěl rozvádět, bylo jich víc a byly všelijaké. Na působení tam ale nebudu vzpomínat ve zlém, život tam byl příjemný, děti tam chodily do americké školy a rodina tam byla spokojená. Takže mně po životní stránce to angažmá splnilo všechno, co jsem od toho očekával. Po té fotbalové stránce to pro mě je zkušenost do dalších let.

Dovedete si představit, že byste v Dynamu začal a pak šel někam jinam?

Nejsem z těch, kdo nějak moc střídá kluby. Já když se někde ukotvím, rád tam jsem nějakou dobu. A taky mám rodinu, a když někde začnou děti školu, musím tam s nimi být a nemohu se po půlroce stěhovat zase někam jinam.

A co třeba Sparta? Ta vás neláká?

Já říkal, že v Česku mě láká jedině Sparta a Dynamo. Ale na Spartě mají svých problémů dost a nemyslím si, že já bych pro ni v tuhle chvíli byl nějakým přínosem. Musí zabudovat své vlastní mladé kluky, a to chce čas.

Co ve středeční přípravě proti Příbrami? Budou mít diváci možnost vás opět vidět v v dresu Dynama?

Myslím, že ještě ne. Kluci už více než týden trénují a já se nejdřív do toho musím taky dostat. Já sice problémy s fyzičkou nemám a minulý týden jsem něco se sebou taky dělal, ale spíš tenis. Nějaký čas by to asi i fotbalové věci chtělo. Bude to ale i na domluvě s Horynou, já to nechám na něm…



VE STŘEDU S PŘÍBRAMÍ

Fotbalisté Dynama se po výhře 7:0 s Berounem ve středu od 11 hodin v přípravě na zahájení I. ligy střetnou na Složišti s Příbramí, která účast mezi elitou potvrdila v baráži proti Brnu.

Trenér David Horejš znovu bude chtít vidět hlavně hráče, kteří do mužstva přišli na testy. „Jak Ayong, tak i Froněk měli proti Berounu dobré věci, i když samozřejmě úplně ideální vše nebylo. Jak na tom jsou nejen oni dva, ale i ostatní hráči, ukážou až těžší zápasy,“ uvedl kouč Dynama s tím, že ty je čekají na Složišti už tento týden (ve středu s prvoligovou Příbramí, v sobotu s druholigovou Vlašimí). „Na Příbram zase budeme chtít v půli všechny hráče prostřídat,“ potvrdil Horejš.

Na rozdíl od Dynama, kde se v létě velké hráčské změny nekonaly, v Příbrami své hostování ze Slavie ukončili Matoušek, Mingazov a Chaluš, kariéru zakončil Skácel a smlouva skončila Vůchovi, Hlúpikovi a exbudějovickému Nitrianskému. Naopak posilou Příbrami je mj. také Michal Škoda, jenž před časem působil v Dynamu, a na zkoušku přišli i Pavel Vandas z Táborska a exbudějovický Martin Held z FC Písek.