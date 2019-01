Český Krumlov - Krumlovští dnes na svém hřišti v duelu neporažených vyzvou divizního lídra z Tachova.

Krumlovští trenéři budou opět spoléhat na ve formě hrajícího útočníka Jindřicha Rosůlka (uprostřed), který minule při derby v Roudném výraznou měrou přispěl k cenné remíze 2:2. | Foto: Deník / Karel Vosika

Třetí pokračování fotbalové divize přináší ve svém programu do podzámčí jeden z taháků áčkové skupiny.

Fotbalisté českokrumlovského Slavoje dnes od 17 hodin na svém trávníku vyzvou západočeského soupeře z Tachova a k vidění bude partie dvojice po dvou kolech neporažených týmů, konkrétně s pěti body průběžně čtvrtých zelenobílých s aktuálním lídrem, jenž má na kontě plný počet šesti bodů.

V minulém soutěžním ročníku neměli slavojáci s tímto soupeřem, který nakonec ve výsledném pořadí bral pomyslnou bronzovou medaili za třetí místo, právě lichotivou bilanci. Krumlovští prohráli oba vzájemné zápasy a navíc nevstřelili Tachovu ani jednu branku (na podzim venku 0:5 a v jarní odvetě doma 0:1)…

„Doma jsme s nimi hráli naprosto vyrovnaný zápas, který rozhodl až krásně trefený gól z velké dálky," vrací se ještě k minulé sezoně krumlovský kouč Jiří Svoboda a plynule navazuje: „Je jasné, že nás čeká hodně těžký soupeř, který před touto sezonou ještě posílil. Přišel tam nový trenér Michálek, který si přivedl dva hráče z Plzně, další z Doubravky nebo Domažlic. Pozor si budeme muset dát na produktivního Hudce nebo dalšího střelce Dvořáka," ukazuje znalost soupeře kouč Svoboda.

A jaký recept na překonání dosud stoprocentního západočeského protivníka má trenér Slavoje?

„Tachov předvádí celoplošný, fyzicky náročný fotbal. Venku sice nehraje tak otevřeně jako doma, ale to nás nesmí svádět k nějakému bezhlavému útočení. Chce to v první řadě hrát pozorně v obraně, moc to neotevírat a pokud možno udržet vzadu nulu, jako se nám to povedlo v prvním domácím zápase proti Klatovům. Šance tu rozhodně je, manšaft je momentálně po dvou solidních zápasech v psychické pohodě a nálada je bojovná. Věřím, že nulu v kolonce porážek udržíme i nadále," jasně říká lodivod, jenž bude mít k dispozici téměř kompletní kádr. „Ze zahraničí se ještě nevrátil Martin Špát a tentokrát asi nebude ani Kuba Wagner, který nám tento termín hlásil už dlouho dopředu. Na druhou stranu už budeme mít k dispozici Pavla Svobodu, kterému prominuli zbytek disciplinárního trestu za vyloučení z konce minulé sezony. Patrně nastoupí od začátku zápasu. A i ostatní hráči z kádru jsou v pořádku a připraveni naskočit," těší krumlovského prvního trenéra Jiřího Svobodu.