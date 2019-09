Krumlovští trenéři měli kromě zraněného obránce Malého k dispozici kompletní kádr, do které po návratu do Česka přibyla i ukrajinská posila Yurii Savytskyi.

Český Krumlov – Lom 5:1 (4:1)

Zelenobílí měli za cíl odčinit předchozí domácí prohru s mistrovským Olešníkem. Plány jim poněkud narušila už 3. minuta, kdy hosté vybojovali první roh a trestuhodně nekrytý Neužil umístěnou hlavičkou pod břevno otevřel skóre – 0:1.

Slavojáci se ovšem z úvodního šoku postupně oklepali, převzali iniciativu a pak v závěru půle předvedli málo vídaný obrat, kdy během necelé desetiminutovky nasázeli do lomské sítě čtyři zásahy.

Vše odstartovala 36. minuta, kdy po rohu Kuny zamířil hlavou přesně do šibenice Klivanda – 1:1.

Klivanda pak osvědčil velký důraz, když ustál nedovolený zákrok, vzápětí Novák našel ve vápně Růžičku, jenž se zbavil obránce a tvrdou křížnou střelou překonal zkušeného Chylíka – 2:1.

Ve 40. minutě pak slavojáci znovu vystihli rozehrávku soupeře, Strapek předložil Tauberovi, jenž s přehledem zvýšil na 3:1.

Minutu před pauzou našel střílený centr Nováka hlavu Růžičky, který krásnou trefou a svým druhým zásahem upravil už na 4:1.

Ve druhém poločase pak lomská defenzíva, která do tohoto zápasu inkasovala jediný gól, kapitulovala ještě jednou. Krumlovští nenechali nic náhodě a dál zaměstnávali obranu hostů.

Gólová dorážka Taubera po trestném kopu Kabeleho ještě kvůli ofsajdu neplatila, ale po hodině hry již domácí pověstného bůra završili. Na přesný pas Kuny si naběhl Vávra, míč si pohotově zpracoval a lahůdkovým lobem stanovil konečný a dle předzápasových prognóz jistě i svou výší nečekaný výsledek – 5:1.

„U nás je to o prvním gólu a jsem proto rád, že jsme konečně proměňovali šance. V úvodu jsme zaspali při standardce, ale pak manšaft ukázal velkou sílu. I když to v horku nebylo vůbec lehké a stálo to hodně sil, tak jsme důrazně napadali a vybojovali plno míčů. Tým rozhodně má kvalitu, která se dnes naplno probudila. Za kvalitní práci chválím celý manšaft,“ vzkázal svým hráčům spokojený krumlovský kouč Václav Domin.

Fakta – branky: 39. a 44. Růžička, 36. Klivanda, 40. Tauber, 60. Vávra – 3. Neužil, ŽK 2:2 (u domácích Trnka, Vávra), rozhodčí Žemlička, 115 diváků.

Sestava Slavoje: Trnka – Beránek, Kabele, Švec (58. Svoboda) – Strapek, Vávra (86. Tůma), Novák, Klivanda (71. Savytskyi), Kuna – Tauber (86. Filip), Růžička.

V příštím kole zelenobílé čeká další soupeř ze špičky, když v sobotu zamíří na specifický trávník do Dražic.