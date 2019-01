Rokycany - Krumlovští na západě v půli prohrávali o tři góly, po pauze jen korigovali a ještě nemají divizní definitivu.

PRVNÍ GÓL. Premiérový zásah za áčko si připsal dorostenec Miroslav Matěják (vpravo, na snímku z předchozího domácího utkání proti Klatovům), ale ten k bodům nepomohl. | Foto: Deník / Karel Vosika

Fotbalisté krumlovského Slavoje odjeli z Rokycan s prázdnou, když v prvním poločase to vypadalo, že si na cestu domů budou muset přibalit ještě pořádný náklad.

Nic takového se naštěstí nekonalo, naopak chybělo jen málo k tomu, aby zelenobílí dotáhli zápas k velkému obratu.

Rokycany - Č. Krumlov 3:2 (3:0)

Do samotného utkání ovšem Jihočeši nastoupili hodně laxně. Nedařilo se jim a za soupeřem zaostávali ve všech činnostech. První půlhodinu tak na rokycanském pažitu existoval pouze jeden tým, jenž svou převahu potvrdil třemi gólovými zásahy.

Tón udal již v 5. minutě na jihu Čech velmi dobře známý Jindřich, pro něhož nebylo žádným problémem uklidit míč do sítě po hrubé chybě hned několika hostujících hráčů. A protože Krumlovští kupili další chyby, tak agilní soupeř trestal nádhernými brankami. Obě si připsal Černý a obzvlášť trefa na 3:0 z dálky do šibenice aspiruje zcela jistě nejméně na gól kola.

Teprve po půlhodině hry se hosté začali osmělovat. První příležitost měl Carda, který uspěl ve vzdušném souboji s brankářem Vildem, pohříchu se kopal jen roh. Jak se později, zejména v druhém poločase, ukázalo, podobné jiskřičky rozehřály slavojáky na obvyklou provozní teplotu.

Po změně stran na hřiště totiž nastoupilo jiné hostující mužstvo a Rokycanští ukolébáni jasným vedením se nestačili divit. V 50. minutě Novák umně obstřelil beky, ale rána nedošla více k tyči. Slavojáci se dostali do zápasu gólově v 65. minutě zásluhou Pavla Svobody – 3:1.

Po dalších osmi minutách mohlo být zelenobílým ještě veseleji, to by však Carda nesměl zahodit gólovku, ke které ho vybídl parťák z útoku. V 88. minutě P. Svoboda už přelstil v souboji Vilda, ovšem míči směřujícímu do sítě scházela větší rychlost a situaci uhasil na čáře jeden z beků. Těsně před koncem se sice trefil po standardce hlavou mladý Matěják, ovšem k dokonání díla již hostům nezbyl čas…

Dvakrát škoda zahozené první půlhodiny, což potvrzují i slova krumlovského kouče Jiřího Svobody: „Začátek jsme vůbec nezachytili a dostali góly, které soupeře posadily do sedla. Nemohli jsme se dostat do hry a ztráceli plno míčů v přehuštěném středu. O pauze jsme si to vyříkali, zjednodušili rozehrávku, víc chodili po stranách a nescházelo mnoho aspoň k remíze. Je to škoda, protože bod by nás už zachránil. Musíme ho tedy uhrát příště, ale pozor! I když se hraje s posledním, tak rozhodně nemůžeme nic podcenit!"

Fakta – branky: 5. Jindřich, 25. a 26. Černý – 65. P. Svoboda, 90. Matěják, bez karet, rozhodčí Aubrecht, 200 diváků.

Sestava Slavoje: Trnka – V. Beránek, Kabele, Dudák, Mravec – Grznárik, Novák, Kroupa, Jakeš (46. Peroutka) – P. Svoboda, Carda (77. Matěják).

Derby v azylu

Poslední domácí vystoupení Slavoje v sezoně 2015/16 přinese jihočeské derby s poslední Třeboní.

Zápas se vinou jiného programu na krumlovském stadionu však bude v sobotu hrát ve Větřní – a zelenobílí pro divizní definitivu potřebují minimálně bod.

František Lippl, Karel Vosika