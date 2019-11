Českokrumlovští fotbalisté uhráli ve 13. kole krajského přeboru na půdě nováčka v Lažištích bezbrankovou remízu. S bodem však favorit, který v tabulce uhájil třetí příčku, příliš spokojený nebyl.

Krumlovský Ladislav Vávra zahodil už 5. minutě pokutový kop. | Foto: Deník / Zdeněk Prager

Václav Domin, trenér Slavoje Český Krumlov: „Soupeře musím pochválit za bojovnost a nasazení, v tom se nám vyrovnali. My jsme, bohužel, tentokrát nepředvedli výkon, na který jsem od mužstva zvyklý. Hlavně řešení některých brankových situacích bylo ukvapené. Už v páté minutě navíc Vávra neproměnil penaltu. Soupeř věděl, co chce, když nestačil ani bojovností, přerušoval hru fauly. Ale my Lažiště nedokázali ničím zaskočit, navíc jsme špatně řešili třeba brejkové situace. Myslím si, že remíza je asi spravedlivá. Nyní doma hostíme Blatnou, které se příliš nedaří, a tak z její strany neočekáváme nějakou otevřenou partii . Chceme uspět a hlavně věříme, že se Blatná nechytí zrovna u nás.“