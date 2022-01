Jeho nenahraditelný humor a vypravěčské umění s neskutečným optimismem ho doprovázely v dlouhé nemoci až do posledních dnů.

Od svých dvanácti let chytal za žáky krumlovského SKP, později Slavoje, stejně jako v dorostu. Po špatně doléčené zlomenině ruky však začal Bohumil Šimeček, zvaný Šimša, hrát v poli. Od roku 1956 se zabydlel v sestavě áčka mužů Slavoje, kde vydržel až do roku 1969. Dařilo se mu i střelecky, když třeba v roce 1963 zaznamenal 11 gólů.

Své zkušenosti Bohumil Šimeček později předával i v roli fotbalového trenéra. Po svém angažmá ve Velešíně a Chvalšinách zakotvil na dlouhou dobu zpět ve Slavoji, kde trénoval především béčko mužů. S ním zažil dva postupy – v roce 1973 do I.B třídy a o deset let později do krajského přeboru.

Prosadil se však i jako basketbalista, kde na pozici rozehrávače zažil báječné postupy Slavoje z krajského přeboru až do II. ligy.

Poslední rozloučení s Bohumilem Šimečkem se uskuteční v pátek 28. ledna od 10 hodin v kapli na českokrumlovském hřbitově.