Junior Strakonice – Slavoj Český Krumlov 0:2 (0:2)

Václav Domin, trenér Slavoje Český Krumlov: „Do Strakonic jsme jeli s cílem zvítězit, abychom před zimní pauzou uhájili v tabulce druhé místo, a to jsme splnili. Celkově jsme měli zápas ve své režii. V prvním poločase se nám povedlo vstřelit dva góly, což bylo proti srdnatě bojujícím domácím důležité. Ti měli nějaké náznaky příležitostí až ke konci , a to zejména po standardních situacích. My naopak kromě dvou branek promarnili řadu dalších nadějných možností, protože jsme finální fázi řešili dost naivně. O vedoucí gól se v 10. minutě postaral David Růžička, který na přední tyči přesně z první trefil balon po rohovém kopu. Druhý gól padl po půlhodině, kdy jsme podnikli rychlý brejk, následoval přetažený centr do prostoru penalty, kde se prosadil hlavičkující Tomáš Tauber.“

Branky: 10. Růžička, 30. Tauber.

Rozhodčí: Toucha – Brom, Klátil. ŽK: 1:2 (Kočí – Kuna, Svoboda). Diváci: 150.

Slavoj: Trnka – Malý, Kabele, Švec – Strapek (78. Beránek), Svoboda (62. Klivanda), Novák, Vávra, Kuna (46. Persán) – Tauber (90. Filip), Růžička (62. Savytskyi).