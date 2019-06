Partie druhého s pátým týmem tabulky byla důležitá zejména pro domácí, kteří ziskem nejméně bodu potřebovali dát razítko na stříbrnou příčku a s tím spojenou radost z postupu do divize. A to se Katovickým podařilo, byť po prohrané půli museli výsledek ve druhém dějství otáčet.

KATOVICE – ČESKÝ KRUMLOV 2:1 (0:1)

Krumlovští hrající v nekompletním složení bez zraněných Klivandy, Taubera a dalších absentujících v úvodu přežili očekávaný nápor soupeře a v polovině poločasu pak sami udeřili.

Centr do vápna katovický stoper podskočil, k balonu se v šestnáctce dostal navrátilec do krumlovské sestavy Milan Ďurica a prostřelil brankáře Švehlu – 0:1.

Katovičtí hrozili zejména za standardních situací, ale všechny jejich pokusy zelenobílí odvrátili a do kabin šli s nejtěsnějším jednogólovým náskokem.

Chléb se pak lámal v krátkém úseku v polovině druhého dějství. Nejprve měl pojistku na noze hostující Strapek, který ze strany postupoval sám, zpoza vápna vypálil, ale bezmocného Švehlu zachránilo břevno.

A Katovičtí pak dvěma slepenými brankami v rozmezí tří minut výsledek otočili trefami Kaduly a Uhera.

V úplném závěru navíc slavojáci přišli o vyloučeného Persána, který za nesportovní chování a kritiku arbitrů viděl druhou žlutou a putoval předčasně pod sprchy.

„V úvodu nás několikrát podržel Trnka a pak jsme šli do vedení. Škoda, že jsme nepřidali druhý gól, mohlo to dopadnout jinak. Domácí to pak otočili ze standardek, při kterých jsme zaspali,“ želel krumlovský kouč Václav Domin a ještě dodal: „Na to, v jaké sestavě jsme hráli, tak jsme i přes prohru odvedli výborný výkon. Všichni kluci zaslouží pochvalu.“

Fakta – branky: 61. Kadula, 64. Uher – 23. Ďurica, žluté karty 2:2 (u hostů Persán 2), ČK 0:1 (89. Persán), jako hlavní řídil rozhodčí Přibyl, sledovalo 240 diváků.

Sestava Slavoje: Trnka – Paráček, Dudák, Kabele – Svoboda, Ješina (82. Vnuk) – Persán, Novák, Smolen (68. Filip), Strapek – Ďurica.

TEČKA UŽ V PÁTEK

Krumlovští i přes devátou prohru v ročníku zůstali na pátém místě a pozici si již nevylepší ani v derniéře.

V posledním dějství slavojáci přivítají čtvrtou Třeboň, které mají vracet podzimní prohru 2:3.

Pozor! Utkání 30. kola KP se po dohodě oddílů v Českém Krumlově předehrává už v pátek 14. června od 18 hodin.