KRAJSKÝ PŘEBOR

Fotbalisté českokrumlovského Slavoje se jarní premiéry minulý týden nedočkali, protože jejich zápas v Protivíně byl vinou nezpůsobilého terénu odložen.

Ostrý start tedy zelenobílou družinu trenérů Domina a Černého čeká až tuto sobotu na domácím trávníku. Slavojáci ve šlágru 18. kola Ondrášovka krajského přeboru přivítají suverénního lídra pořadí z Olešníku v čele s exligovým kanonýrem Davidem Lafatou.

„Olešník není jen Lafata a rozhodně nefiguruje na prvním místě zadarmo. Tým preferuje technický fotbal a nehraje žádnou nakopávanou. To by nám mělo spíše vyhovovat. Viděl jsem jeho zápas s Jankovem, kdy se soustředil na standardky a hrál rychlé balony za obranu. Na to si musíme dát pozor,“ ví krumlovský kouč Václav Domin a dodává: „Věřím, že nás takový kvalitní soupeř jen nakopne k co možná nejlepšímu výkonu.“

Utkání má výkop v 15 hodin a duel po podzimu čtvrtého s prvním je tou nejlepší pozvánkou pro diváky. Na podzim slavojáci ve třetím kole v Olešníku vyhráli přesvědčivě 3:0 brankami Taubera, Tůmy a Slámy.

K odvetě budou mít krumlovští trenéři k dispozici téměř kompletní kádr. „Oproti minulému týdnu nebude jen Malý, který si na tréninku zranil kotník. Přibude ale Fatura, u kterého se povedlo dotáhnout přestup ze Srubce,“ vyjmenoval před šlágrem Václav Domin.

I.A TŘÍDA

Své jarní premiéry se o předposledním březnovém víkendu dočkají i oblastní první třídy.

Jediný okresní zástupce v I.A – v áčkové skupině poslední Větřní – nastoupí cestu za záchranou v sobotní partii na hřišti průběžně deváté Plané u Č. Budějovic, se kterou na podzim uhrál doma divokou remízu 4:4.

I.B TŘÍDA

Na nejnižším krajském stupínku – v I. B třídě – přináší úvodní dějství odvet hned dvojici zajímavých derby, v nichž domácí v roli favoritů přivítají okresní rivaly z dolní poloviny pořadí áčkové skupiny.

Po podzimu první Velešín v neděli od 15 hodin hostí jedenáctý loučovický Vltavan, na jehož půdě uzavřel úspěšné podzimní tažení za titulem půlmistra výhrou 4:0.

Ve stejném čase v neděli od 15 hodin průběžně druhý kaplický Spartak vyzve na svém trávníku po půli desátý Frymburk. Na podzim spartakovci u Lipna zvítězili jasně 4:1.

Zbývající trojlístek našich týmů zavede rozpis 14. kola na hřiště soupeřů.

Podzimní štika, v pořadí pátá Zlatá Koruna, zavítá v sobotu na hřiště jen dva body ztrácející šesté Dřítně, které má oplácet prohru 2:4 z prvního vzájemného zápasu.

V tabulce předposlední nováček z Dolního Dvořiště zahájí záchranářské boje v sobotu na půdě dvanáctého béčka Roudného (na podzim doma prohra 0:2).

Druhý okresní novic z Horní Plané je s třemi body téměř beznadějně poslední. Smrčina bude první stébélko k možné záchraně chytat v neděli na hřišti devátých Hrdějovic (na podzim 1:4).