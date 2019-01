Kaplice - Duel týmů bojujících o záchranu byl k vidění v rámci 22. kola krajského přeboru na kaplickém trávníku, kde domácí spartakovci hostili soběslavskou Rašelinu – a byl to hodně zajímavý duel okořeněný sedmi brankami.

Při pro trenéry infarktovém zápase se oba týmy prostřídaly ve vedení, v součtu padlo sedm gólů (vlevo u míče autor první trefy domácích Ondřej Svoboda před soběslavským kapitánem Janem Boháčem), šťastnější však nakonec byli hosté. | Foto: Libor Granec

Kaplice – Soběslav 3:4 (1:1)

Jako první zahrozili už ve 3. minutě hosté, když se k přímému kopu postavil M. Mazouch, jehož střelu zpod břevna vyrazil Vokál na roh. Kapličtí se nechtěli nechat zahanbit, Motz našel za obranou Krenauera, ten si na levé straně našel prostor ke střele, mířil však jen do míst, kde byl brankář Kuník. Skóre se poprvé změnilo ve 12. minutě, kdy rohový kop hostů zahrával T. Mazouch a centrovaný míč se od nešťastného Motze odrazil za vlastní brankovou čáru – 0:1.

Pak se do střeleckých pozic dostávali povětšinou domácí, ale dlouho bez efektu. Ve 33. minutě měli naopak Soběslavští tutovku, když se sám před brankářem ocitl Polišenský, ale Vokál svůj tým podržel. A to byl ten správný impuls pro jeho spoluhráče, kteří po chvilce vyrovnali skóre. Přišla pěkná kombinace, kdy Kebl našel na pravé straně Krenauera, ten si narazil s Doubravou, zatáhl po lajně a přesnou přihrávkou našel na zadní tyči nepokrytého Ondřeje Svobodu, který pohlednou akci zakončil – 1:1.

O několik minut později Svoboda našel na levé straně Gondeka, který se protáhl do vápna, ale střelu po zemi Kuník do sítě nepustil. Do kabin se tak šlo za nerozhodného stavu 1:1.

Druhý poločas byl pro diváky ještě více atraktivní, neboť viděli dalších pět branek, ale trenéři trpěli, a to na obou lavičkách. Podruhé se stav na stranu hostů přehoupl v 53. minutě, kdy po akci z pravé strany a následném přízemním centru poslal míč do branky s pomocí břevna Tomáš Mazouch – 1:2.

Po hodině hry mohl vedení hostů navýšit Polišenský, když vystihl Gondekovou malou domů, ale míč poslal mimo. V 64. minutě tak měli příležitost k radosti kapličtí příznivci, když Gondek posunul do středu Janurovi, ten parádní kolmicí oslovil nabíhajícího Františka Koubu, jenž křížnou střelou o tyč znovu smazal jednogólové manko – 2:2.

Kapličtí byli při chuti a za dalších pět minut dokonali obrat. Krenauer zprava odcentroval a František Kouba byl v koncovce dostatečně důrazný – 3:2.

Vzápětí mohlo být znovu srovnáno, když po rohu zakončoval bez přípravy dorostenec Doležal, rozezvučel však pouze tyč. Pravděpodobně klíčový moment se odehrál zanedlouho na polovině hřiště, kde hostující Líkař knokautoval Františka Koubu dosti nevybíravým zákrokem do oblasti hlavy a krku a mohl být hodně rád, že viděl jen žlutou kartu…

Hosté mohli dál hrát v jedenácti a deset minut před koncem pak vyrovnali skóre. Po rohovém kopu se k míči dostal Žalda a tečovaná střela skončila mimo dosah brankáře v síti – 3:3.

Zbývající minuty se odehrály v trendu celého střetnutí a rozhodující gól mohly vstřelit oba týmy. V 83. minutě po trestném kopu hlavičkoval Svoboda, ale Kuník byl u tyče včas. V 86. minutě z obdobné situace opět po po centru ze standardky v dobré pozici hlavičkoval F. Kouba, branka mu však byla malá. Vzápětí byl na druhé straně v gólové pozici T. Mazouch, jenomže Vokál spartakovce podržel. V 89. minutě se do slibné střelecké pozice dostával z pravé strany dvougólový střelec Kouba, s přízemní střelou si Kuník poradil.

A body se nakonec přece jen nedělily. V poslední minutě totiž přihrávku Polišenského přetavil ve tři body pro hosty střídající Dalipi – 3:4.

V zápase s velkým množství gólových příležitostí před oběma brankami byli nakonec šťastnější hosté a získali v boji o záchranu krajského přeboru velmi cenné tři body. Kapličtí se stále více dostávají do svízelné situace a i v příštím kole je tak čeká duel o pověstných šest bodů, když se představí na hřišti čtrnáctých Dačic, na které již mají náskok jediného bodíku.

Fakta – branky: 64. a 69. F. Kouba, 35. O. Svoboda – 12. vlastní (Motz), 53. T. Mazouch, 80. Žalda, 90. Dalipi, ŽK 0:1, jako hlavní řídil rozhodčí Herzog, sledovalo 150 diváků.

Sestava Kaplice: Vokál – Hejna, Janura, Motz, Gondek, Čajan (55. Micák), Kebl, Doubrava, Krenauer, F. Kouba, O. Svoboda.

Libor Granec