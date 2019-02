Hluboká nad Vltavou – V prvním zápase na hlubocké umělce poměřili fotbalisté kaplického Spartaku síly se soupeřem z áčkové skupiny nejnižší krajské soutěže – týmem 1. FC Netolice.

KAPLICE – NETOLICE 0:1 (0:1)



Bezbrankové skóre se mohlo měnit už po čtyřech minutách hry. Lesňák zatáhl míč po pravé straně, přihrávkou po zemi našel ve vyložené pozici Micáka, ten však jen vyprášil rukavice brankáři Plojharovi.



Kapličtí drželi míč častěji na svých kopačkách, ale příležitosti ke skórování měli i Netoličtí. Především rychlonohý Skála se dostal do několika zakončení. V prvním případě si však počínal zbrkle a mířil vysoko nad, v tom druhém byl přesnější, ale i tak mu branka byla malá.



V 18. minutě měli blízko ke gólu spartakovci, když z pravé strany centroval Marek, ale hlavičku kanonýra Lesňáka stačil Plojhar reflexivně vyrazit.



Kapličtí měli zanedlouho další tutovku, kterou Micákovi připravil Krenauer, jenž kroutil míč k tyči, ale bránu těsně minul. V polovině prvního poločasu po Gondekově centru hlavičkoval v gólové pozici opět Lesňák jen do míst, kde byl připravený Plojhar.



Bezbrankový stav se tak měnil až ve 25. minutě. Po centru z pravé strany odpískal hlavní arbitr Hošek pokutový kop za faul Štrbačky v šestnáctce na Lukáše. Byla ta penalta z kategorie hodně přísných. K jejímu provedení se postavil Jiří Urban a se štěstím pokutový kop proměnil – 1:0.



Inkasovaný gól spartakovce poněkud zaskočil. Další příležitost si pak připsali až krátce před pauzou, kdy se za vápnem do balónu opřel Gondek a utaženou dělovkou rozezvučel břevno netolické svatyně. V samotném závěru první půle po Lesňákově přihrávce už Pál brankáře Plojhara překonal, ale radost mu zhatil zdvihnutý praporek.



V úvodu druhého dějství byly k vidění další dva nadějné pokusy spartakovců. Nejprve pálil zpoza vápna Lesňák, jehož přízemní rána minula levou tyč. Krátce na to si Divoký před vápnem narazil s Lesňákem a tečovaná rána jen těsně minula pravou tyč netolické branky.



Pak o sobě dal vědět i netolický Skála, po jehož ráně Schneidera zachránila pravá tyč. Po hodině hry střílel z přímého kopu nad kaplický Kebl.



S blížícím se závěrem se Kapličtí snažili více tlačit do ofenzivy. V 73. minutě zahrával trestný kop z pravé strany Divoký a Daniel zakončoval z první nad bránu. O chvíli později Presniakov přiťukl míč Gondekovi, jehož tvrdou ránu vyrazil střídající brankář Královský.



Pět minut před koncem se pak Kapličtí dožadovali odpískání pokutového kopu po zákroku na pronikajícího Lesňáka, ale píšťalka arbitra se neozvala. O chvíli později uhájil těsný stav bránící Rokůsek, který zastoupil již překonaného brankáře po lobu Lesňáka, kdy míč směřoval do odkryté branky.



Netoličtí nejtěsnější stav udrželi a Kaplickým se start do turnaje nepovedl. Celkově lze říci, že první poločas premiéry v podzámčí byl po fotbalové stránce rozhodně kvalitnější, v tom druhém pak bylo k vidění více nepřesností, a to z obou stran. Příležitosti měli v bojovném utkání hráči obou týmů, ale o výsledku nakonec rozhodla sporná penalta.



Fakta – branka: 25. Urban z penalty, bez karet, rozhodčí Hošek – Tauber, Dimitrov, sledovalo 20 diváků.



Sestava Kaplice: Schneider – Štrbačka, Kebl, Čutka, Gondek, F. Marek, Divoký, Micák, Krenauer, Pál, Lesňák, střídali: Urazil, Kuchař, Daniel, Dostál, Presniakov.



DALŠÍ PROGRAM



O nadcházejícím víkendu budou mít Kapličtí volno, neboť plánovaný zápas s Zwettlem ve Staré Hlíně rakouský soupeř odvolal.



Další turnajový duel pod zámkem sehrají v sobotu 16. února, kdy je čeká partie s účastníkem krajského přeboru z Protivína (od 14.00).