Lomnice nad Lužnicí – Přípravný duel dvojice týmů z různých skupin oblastní fotbalové I.B třídy byl k vidění na trávníku lomnického Tatranu.

Lomnice – Kaplice 0:3 (0:3)



První slibnou příležitost měli domácí již v 5. minutě, ale Krejník místo zakončení z první zvolil zpracování, čímž dal šanci vracejícímu se Keblovi, aby mu míč odkopl na rohový kop.



To bylo na dlouhé minuty z domácí strany vše. V dalším průběhu střetnutí byli o poznání nebezpečnější hostující spartakovci, kteří měli míč častěji na kopačkách a z územní převahy si dokázali vypracovávat i brankové příležitosti.



V 6. minutě předložil navrátilec Lesňák míč do vyložené šance Urazilovi, jehož zakončení po zemi kolem brankáře těsně minulo pravou tyč. O chvíli později se po Keblově přihrávce rozhodl pro střelu zpoza vápna Štrbačka, ale Vala ránu nadvakrát zkrotil v rukavicích.



Bezbrankové skóre se změnilo v polovině prvního dějství – a vedení se po zásluze ujali nebezpečnější hosté. Po spolupráci Pulce s Urazilem se sám před brankářem ocitl Jakub Lesňák a křížnou střelou Valu překonal – 0:1.



I další zaznamenání hodná situace skončila brankou v lomnické síti. V 31. minutě zpoza vápna napřáhl ke střele Gondek, Vala přízemní ránu pouze vyrazil a dobíhající Marek Urazil bez větších problémů poslal balón do odkryté svatyně Tatranu – 0:2.



O chvíli později byl Urazil faulován před vápnem a hosté měli výhodu přímého kopu. K jeho provedení se postavil Martin Pulec, ale míč vyslaný z jeho kopačky těsně minul pravou tyč.



V posledních deseti minutách půle pak měli hosté ještě několik možností vedení zvýraznit. Nejprve po přihrávce od Pulce pálil nad branku Marek. Vzápětí Marek kolmicí našel ve vápně osamoceného Lesňáka, ale Vala zakročil a míč vytěsnil na rohový kop. Ve 40. minutě po akci Pulce s Divokým byl v další gólové pozici Lesňák, jenomže Vala v tomto případě zasáhl reflexivně nohou. V té samé minutě si domácí gólman poradil i s tvrdou tečovanou ranou Štrbačky.



Vala potřetí kapituloval až v samotném závěru půle, kdy se Kapličtí dostali do přečíslení, Josef Gondek si ve vápně narazil s Lesňákem a zblízka neměl problém poslat míč do sítě – 0:3.



Po změně stran v úmorném slunečném počasí přece jenom tempo hry ze strany hostů polevilo, zvláště když měli tříbrankový náskok. Toho využili Lomničtí, kteří se dostávali více do zakončení než v prvním dějství.



Po rohu hlavičkoval mimo Nohava. V dobré střelecké pozici se v 55. minutě ocitl Jan Burda, ale i jemu byla kaplická branka malá. Nejblíže gólu byli hráči Tatranu v polovině druhé půle, kdy se dostali do brejku, na konci rychlé akce byl Krejník, v jasné šanci ale Schneidera neprostřelil a tečovaná dorážka Čápa minula levou tyč. Po následném rohovém kopu došlo k opakovanému centru z pravé strany, hlavou zakončoval Němec, po jehož obloučku spadl balón na břevno.



V dalším průběhu zápasu už ovšem byli znovu více nebezpeční hosté. Hned v následující minutě Štrbačka našel v gólové pozici Lesňáka, ten však mířil jen do vyběhnutého Valy. Více vzruchu pak přinesla závěrečná desetiminutovka. Prostor ke střele si našel Lesňák a mířil nad Valovu svatyni. Vzápětí Bäuml vysunul na pravé straně Lesňáka, na jehož přízemní centr si naběhl Urazil, ale ani on Valu překonat nedokázal. Poslední příležitost zápasu pak měl po Urazilově přihrávce Lesňák, jenž se ocitl sám před brankářem, pokus o přehození však skončil i nad břevnem.



V těžkých klimatických podmínkách, kdy hráče sužovalo až úmorné vedro, Kapličtí svého hostitele vzhledem k rozložení sil na hřišti po zásluze zdolali.



Fakta – branky: 23. Lesňák, 31. Urazil, 45. Gondek, ŽK 0:1 (Divoký), rozhodčí Krejník st., 60 diváků.



Sestava Kaplice: Schneider – Štrbačka, Kebl, Čutka, Gondek, Daniel, Divoký, M. Pulec, Marek, Urazil, Lesňák, střídali: Kuchař, R. Bäuml.



Libor Granec