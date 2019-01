Českokrumlovsko – Dvouciferná výhra domácích v okresním derby, prohra i výhra v domácích zápasech nováčků a tříbodový přísun nejlépe postaveného z venku, taková je bilance 22. kola oblastní fotbalové I.B třídy z pohledu utkání zástupců Krumlovska.

Vyšebrodský kapitán Karel Krauskopf (vpravo u míče před kaplickým Tomášem Keblem) prožil v barvách Spartaku významnou část kariéry, ale na tento návrat do Kaplice rozhodně nebude rád vzpomínat... | Foto: Libor Granec

Tucet gólů v derby

Kaplice – Vyšší Brod 12:0 (3:0), branky: 1., 12., 41., 48., 57., 66., 78. a 83. Lesňák, 60. a 74. M. Urazil, 70. Daniel, 76. F. Říha z penalty. Kapličtí po sérii nerozhodných výsledků ve svém prvním jarním derby zostudili předposlední vyšebrodské Dynamo tuctem gólů. Prim při kanonádě hrál útočník a kapitán Jakub Lesňák, jenž přepsal kroniky osmi zásahy do černého. Spartakovci si jubilejní desátou výhrou v sezoně upevnili šesté místo, když na Frymburk, se kterým příště sehrají další derby, ztrácejí bodík.

Sestavy – Kaplice: F. Říha ml. – Štrbačka, Hami, Kuchař, Růžička, Daniel, Kebl, Janura, M. Urazil (75. Mil. Románek), Řepa, Lesňák, Vyšší Brod: D. Rapčan – Dibďák, Prochaska, Klíma, Šerhakl (68. Kohout), F. Filip, L. Rapčan, Bäuml, Rohlík, Krauskopf, J. Gondek.

Trenér Bohdan Malický (Kaplice): „Na rozdíl od zápasu s posledním Chlumem, který přijel vyloženě jen bránit, tak Brod se snažil hrát fotbal, což ale byla voda na náš mlýn. V první půli jsme ještě řadu šancí neproměnili, ale ve druhé jsme přidali na důrazu a prakticky každá naše akce končila gólem. Rozdíl v kvalitě a pojetí hry byl nakonec obrovský. Když ovšem máte ve svém středu takového hráče, jakým je Jakub Lesňák, který do první třídy svou kvalitou rozhodně nepatří, pak je to jednoduché. Pochválím ale celý tým, protože všichni hráči podali nadstandardní výkon. Příště jedeme do Frymburku, což bude soupeř a zápas, který nás určitě prověří daleko víc a ukáže nám na skutečnou kvalitu, jakou máme."

Trenér Jan Straka (Vyšší Brod): „Myslím, že výsledek hovoří za vše a není třeba dál něco komentovat. Byl bych jen sprostý a lil olej do už tak rozpáleného ohně. Hráči už si sami vyslechli dost od jiných. Čeká nás příště derby s Loučovicemi, v němž snad budeme hrát důstojnější roli."

Dvě výhry a prohra

Dříteň – Frymburk 3:4 (3:1), branky: 18. a 28. Klimeš, 35. Koudelka – 26. Matuš, 49. Koršala, 70. D. Račák, 87. Rillich. Frymburští smazali poločasové manko, na půdě týmu ze spodku tabulky připsali dvanáctou výhru a udrželi šesté místo.

„Jeli jsme do Dřítně s jedenácti hráči, protože souběžně hrálo i naše béčko, a tak jsme se museli rozdělit a jít do rizika, že se nikdo nezraní. Po celý zápas jsme herně dominovali, přestože jsme v půli o dva prohrávali. Bohužel, dělali jsme neuvěřitelné chyby v obraně a domácí každou možnost potrestali, zatímco my opět zahazovali, co se dalo. V kabině bylo maličko bouřlivěji, hlavně jsem ale hráčům říkal, že soupeř je špatný a pokud máknou a vyvarují se chyb, tak to v pohodě otočí. Nakonec se nám to podařilo. Výhru jsme si určitě zasloužili. Pochválím tedy celý tým, ale především oba Račáky a Tichovského, který zápas příkladně odmakal," chválil frymburský kouč Vlastimil Mertl.

Sestava Šumavy: Wudy – Flöring, Koršala (89. Pecha), Šisler, D. Račák, Matuš, R. Mertl, M. Račák, Tichovský, Rillich, Budík.

Chvalšiny – Bavorovice 0:1 (0:0), branka: 65. J. Hanousek. Chvalšinští sehráli s favoritem dobrou partii, ale lídra nakonec neobrali a z desátého místa ještě nemají definitivu.

„Podle obrazu hry by zápasu víc slušela remíza, ale Bavorovice rozhodly větší zkušeností. V první půli jsme přežili penaltu po ruce Motze, kterou Cába bavorovickému kapitánovi Hanouskovi chytil. Ve druhé půli jsme už inkasovali, pak otevřeli hru a Fučík měl čistou gólovku. Ještě v závěru vyhlavičkovali zadáci soupeře míč z prázdné branky, ale nebylo nám prostě přáno," okomentoval smolný duel chvalšinský asistent Petr Maurer.

Sestava Sokola: Cába – Babinský, Motz, Holas, Nymsa, M. Postl, Sluka (82. Fic), P. Postl (35. Zwifelhofer), Sikuta, Fučík, Podskalský (67. Hynšt).

Loučovice – Suchdol 2:1 (1:1), branky: 11. Toman, 68. Černý – 30. Záruba. Loučovičtí si připsali cenný skalp čtvrtého týmu pořadí a jsou s 25 body už jedenáctí.

„Dali jsme dvě branky soupeři, který inkasuje nejméně v naší skupině. O to je výhra cennější. Vyzdvihnout musím výkon gólmana Hüttnera, dobře zahráli i Kališ a Toman, který opět dal branku. Čeká nás derby ve Vyšším Brodě, kde chceme vítěznou sérii prodloužit," hleděl dopředu loučovický kouč Jiří Hošek.

Sestava Vltavy: Hüttner – Zbořil (46. Černý), Sojka, Kališ, Toman, Dudla, Žák (73. Fejtek), Koutský, Karták, Šíma, Toth (46. V. Matulík).