Lažiště - Kapličtí fotbalisté na první jarní body opět nedosáhli a po výhře Rudolfova mají na dně krajského přeboru už pětibodové manko.

Kaplický trenér Jaroslav Křiva. | Foto: Deník / Pavel Kacerovský

Los pětadvacátého dějství nejvyšší oblastní soutěže – krajského přeboru – zavedl fotbalisty v průběžné tabulce posledního kaplického Spartaku na půdu šestého Lažiště, se kterým na podzim spartakovci doma padli v poměru 1:2.

Lažiště – Kaplice 3:1 (0:1)

Úvod střetnutí přinesl slibnou příležitost domácího celku. Už ve 3. minutě se na pravé straně uvolnil Szep, zpětnou přihrávkou našel Tesárka, ale jeho tvrdou ránu stačil gólman Štěpánek vyrazit.

Tato příležitost však byla pro domácí na dlouho poslední a růžky začali vystrkovat Kapličtí. V 7. minutě měli hosté výhodu standardní situace, míč do vápna poslal Vávra, Benc prodloužil centr na nabíhajícího Románka, ten střílel bez přípravy, po zblokované ráně nastal před domácí brankou závar, ale obránci Lažiště stačili míč následně odkopnut do bezpečí. Ve 13. minutě střílel z přímého kopu z uctivé vzdálenosti Kolek, tvrdá rána však mezi tři domácí tyče nesměřovala. V polovině prvního dějství se po centru Kačírka z pravé strany dostal za vápnem k odraženému míči Janura, ale ani proti jeho střeleckému pokusu nemusel gólman Vaculka zasahovat.

Kapličtí ovšem hráli povedený první poločas, působili pozorně v obraně a soupeře nepouštěli do vyložených šancí. Naopak, byli to hosté, kdo se snažil být nebezpečný – a po půlhodině hry přinesl jejich dobrý výkon kýžené ovoce. Spartakovci zaútočili středem hřiště do nezformované obrany domácího celku, Kolek posunul míč rozběhnutému Kačírkovi, který se dostal až do vápna, a ač byl v poslední fázi svého snažení tísněn, tak přízemní střelou na bližší tyč dokázal překonat gólmana Vaculku – 0:1. Hosté se po půlhodině zaslouženě ujali vedení.

Až v samotném závěru prvního dějství se domácí dostali na dostřel kaplické svatyně, k čemuž jim napomohly standardní situace. Nejprve střílel z přímého kopu Vlk, jeden z jeho spoluhráčů se pokusil jeho ránu umístit, míč však nasměroval jen do míst, kde byl připravený kaplický gólman. O chvíli později tu byl další trestný kop, tentokráte z levé strany, k míči se postavil Tesárek a jeho polocentr polostřela prolétl těsně vedle vzdálenější tyče kaplické svatyně. První poločas tedy skončil poněkud překvapivým, ale vzhledem k průběhu zápasu zaslouženým, jednobrankovým vedením hostujícího Spartaku.

Po změně stran se však obraz hry poněkud změnil. Od úvodních minut druhého poločasu aktivnějším týmem byli domácí, kteří byli nebezpečnější než hráči zástupce našeho regionu, a to zejména díky řadě standardních situací. V 55. minutě trestný kop ze strany zahrával Chalupa, po jeho centru hlavičkoval nebezpečně Král, ale Štěpánek byl pozorný. Vyrovnání se domácí dočkali v polovině druhého dějství – a bylo to jak jinak díky standardce. Rohový kop z levé strany zahrával Chalupa, centr poslal do skrumáže na přední tyč, míč však propadl až k tyči zadní, kde byl domácí kapitán Hrbek, jenž hlavou poslal míč za brankovou čáru – 1:1.

Čtvrthodinu před koncem centroval z levé strany střídající Vojta a Královu hlavičku Štěpánek vytěsňoval na rohový kop. Krátce na to se však domácím obrat ve vývoji skóre podařilo dokonat. Další rohový kop z levé strany zahrával opět Chalupa, který poslal centr na přední tyč, balón propadl houštinou těl a skončil u zadní tyče v síti – 2:1.

Za dalších pět minut pak domácí po brejkové situaci přidali třetí pojišťovací branku, když svůj přehled prokázal zkušený Hrbek, který našel zcela volného nabíhajícího Krále, a ten povedenou umístěnou střelou nedal Štěpánkovi šanci – 3:1. V samotném závěru pak ještě po centru Tesárka nastřelil břevno kaplické svatyně Chalupa.

V utkání dvou rozdílných poločasů se nakonec ze zisku tří bodů radovali Lažiští, Kapličtí vyšli naprázdno a jejich jarní černá série bez bodu už čítá devět zápasů.

Fakta – branky: 67. Hrbek, 78. Chalupa, 83. Král – 30. Kačírek, střely na branku 8:3, mimo 3:4, rohy 6:7, fauly 14:23, žluté karty 1:5 (u hostů Janura, Doubrava, Faltus, Benc, Románek), jako hlavní řídil rozhodčí Kopačka, sledovalo 20 diváků.

Sestava Spartaku Kaplice: Štěpánek – Buřič, Vávra, Benc, Doubrava – Krauskopf, Románek, Kačírek (84. Kubík), Valíček (58. Faltus) – Janura, Kolek (80. Debnár).

Slova od kormidla

Kaplický trenér Jaroslav Křiva viděl výsledkově nepovedené utkání v Lažišti takto:

„Na poslední chvíli nám ze sestavy vypadl i Gondek, což byla vedle zraněných a distancovaného Boháče pro nás další citelná ztráta. Přesto jsme odehráli velmi dobrý první poločas. Hráli jsme důrazně, dobře kombinovali a po krásné vypracované akci se i zaslouženě ujali vedení. Prakticky až do pětašedesáté minuty jsme domácí téměř k ničemu nepustili. Potom se to ale začalo obracet a rozhodnutí padlo ze standardních situací. Z těch jsme měli obavy a ukázalo se, že byly oprávněné. Domácí dali dva góly z rohových kopů, kdy jsme se dopustili nedůsledností při obsazování hráčů. Zkoušeli jsme pak s tím ještě něco udělat, ale po našem rohu šli domácí do brejku, který vyřešili ukázkově a třetím gólem pečetili. Za bojovnost a nasazení nemohu opět nikomu nic vyčítat, ale ve druhé půli bylo vidět, že pomalu a jistě přestáváme stíhat a odpadáme fyzicky. Rozhodlo se ovšem, jak jsem říkal, při standardkách."

V neděli doma

V tabulce zůstává kaplický Spartak po další jarní porážce na posledním šestnáctém místě a má nyní ještě větší manko, protože Rudolfov vyhrál se Čkyní. Na Rudolfov tak už Kapličtí ztrácejí pět bodů a na Čkyni šest. V příštím dějství se spartakovci pokusí konečně využít výhodu domácího prostředí, kde v neděli 20. května od 17 hodin změří síly s rezervou FK Táborsko. Na podzim si náš tým převezl ze Sezimova Ústí bod po výsledku 1:1.

Libor Granec, Karel Vosika