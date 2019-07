Kaplice – První letní přípravný test si do kronik zapsali fotbalisté kaplického Spartaku. Nováček oblastní I.A třídy poměřil na svém trávníku síly s účastníkem krajského přeboru z Rudolfova.

Kaplický lodivod Malický se bude muset v nadcházející sezoně obejít bez kanonýra Lesňáka, jenž se vydal do zahraničí. Z kádru pak k utkání nemohl počítat ani s Gondekem, Urazilem, Danielem a dlouhodobě zraněným Keblem. V sestavě se naproti tomu objevili navrátilci do kaplického dresu, a to jmenovitě brankář František Říha a Jan Fejtek. Nejstarším hráčem byl šestadvacetiletý středopolař Patrik Micák.