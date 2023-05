Ten příklad získal proslulost po celém fotbalovém Česku. Když Tomáš Souček přestoupil ze Slavie do West Hamu za víc než půl miliardy korun, přibližně deset procent této dechberoucí sumy připadlo Slovanu Havlíčkův Brod, kde reprezentační záložník před lety začínal. Pro malý klub jde o zajištění a investice na léta dopředu. Ne všem tuzemským líhním talentů se podaří taková sportovně-finanční megatrefa, nejde ale jen o miliony. Kluby, z nichž za kariérou vylétnou profesionální hvězdy, získávají i prestiž a těší se většímu zájmu nových fotbalových nadějí. I u nás na jihu Čech existují příklady. Úzká spolupráce funguje mezi táborskými kluby. My se podíváme, jak se pracuje s mládeží v amatérském Meteoru Tábor, a připomeneme si jeden velký transfer, který se v nedávné době povedl funkcionářům profesionálního Silonu Táborsko.

Druholigové Táborsko profituje z příchodu talentovaného Senegalce dodnes. Zleva tehdejší trenér Táborska Miloslav Brožek, Abdallah Sima a ředitel bývalého FC MAS Táborsko Josef Holub. | Foto: Deník/Luboš Dvořák

O MLADÉ HRÁČE METEORU TÁBOR MAJÍ ZÁJEM I DVA NEJVĚTŠÍ JIHOČESKÉ KLUBY

FK Meteor Tábor hraje „pouze“ krajskou I. A třídu, je ale jedním z několika oddílů v Jihočeském kraji, které získaly licenci střediska mládeže OFS. Tuto licenci mají v jižních Čechách samozřejmě i oba profesionální kluby SK Dynamo České Budějovice a FC Silon Táborsko.

Aby se do této společnosti prosadil i malý oddíl z Tábora, musel Meteor splnit náročná licenční kritéria. Velké nároky jsou kladeny na trenéry a jejich vzdělání, počet dětí atd. Meteor Tábor pracuje s mládeží poctivě už více než deset let. Starší dorostenci táborského Meteoru skončili v loňském ročníku krajského přeboru pátí, starší žáci dopadli ještě o jednu příčku lépe.

Někteří mladíci už jsou v hledáčku profesionálních jihočeských klubů. Tak třeba mladší dorostenec Gantogtokh Tuguldur zaujal svými střeleckými schopnostmi představitele českobudějovického Dynama. Další odchovanec Meteoru Tábor, dvaadvacetiletý Matouš Varačka, dostává v této sezóně příležitosti ve druhé lize v dresu Silonu Táborsko.

Aby malý táborský klub mohl i nadále vychovávat talentované fotbalisty, o které bude v regionu zájem, nemůže pouze rozdávat, aniž by získal něco nazpět. Podobně to vidí i v nedalekém SK Kavas Větrovy, který je rovněž líhní talentů a také odsud odchází řada mladých hráčů za lepšími podmínkami do profesionálního Táborska. Proto se nedávno domluvily FC Silon Táborsko s dvěma malými oddíly SK Kavas Větrovy a FK Meteor Tábor na vzájemné spolupráci na úseku mládežnických kategorií. Přesuny mladých fotbalistů mezi zmíněnými kluby tak dostanou jasná pravidla výhodná pro všechny strany.

PROFESIONÁLNÍ FC SILON TÁBORSKO NENÍ POUZE SBĚRNOU TALENTŮ. I Z DRUHOLIGOVÉHO KLUBU SE LZE POSUNOUT VÝŠ

FC Silon Táborsko je po českobudějovickém Dynamu druhým největším profesionálním týmem v Jihočeském kraji. Klub působící ve druhé lize láká, stejně jako další velké kluby, do svých řad talentovanou mládež z okolí a nabízí mladým fotbalistům možnost dalšího výkonnostního růstu. Ti nejlepší pak dostávají příležitosti ve Fotbalové národní lize.

Nedávno se FC Silon Táborsko dohodl na spolupráci s dvěma menšími táborskými oddíly SK Kavas Větrovy a FK Meteor Tábor, které jsou významnou zásobárnou druholigového klubu. V profesionálním Silonu Táborsko si uvědomují, že pokud mají menší oddíly dál dodávat mladé fotbalisty, musí samy fungovat. Pro týmy jako Meteor Tábor či Kavas Větrovy je důležité udržet se v krajských soutěžích a tak počet hráčů, které mohou Táborsku poskytnout, není neomezený. V profesionálním druholigovém klubu to dobře vědí a domluvená spolupráce by tak měla být výhodná pro všechny tři strany.

Silon Táborsko však není pouze onou sběrnou talentů, ale také zásobárnou pro mnohem věhlasnější prvoligové kluby. Nejznámějším příkladem je příběh fotbalisty ze Senegalu Abdallaha Simy. Toho si táborští činovníci vyhlédli před třemi roky v jedné francouzské fotbalové akademii.

Tehdy třetiligovému Táborsku měl mladý Afričan pomoci s postupem do druhé ligy. V té době ale řádil covid a Česká fotbalová liga se jako amatérská soutěž nedohrála. Sima měl příležitost zahrát si za Táborsko až v letních přípravných zápasech. V Letní lize se Jihočeši utkali s béčkem pražské Slavie a sešívané africký mladík zaujal natolik, že od září roku 2020 už válel ve slavistickém dresu.

Abdallah Sima pak zářil nejen v české první lize, ale výrazně na sebe upozornil rovněž v evropských pohárech. Ani ve Slavii Sima dlouho nevydržel. Český fotbalový rybník mu byl brzy malý a Senegalec zamířil do Anglie. Z krátkého působení Abdallaha Simy v Táborsku profitoval druhý nejsilnější jihočeský klub i po jeho odchodu. A to nejen po ekonomické stránce, ale i marketingové. „O Simovi se teď hodně mluví, a trh si ověřil, že náš klub dokáže přivést zajímavé hráče, se kterými se pak dá obchodovat dál,“ prohlásil před třemi roky tehdejší trenér Táborska Miroslav Brožek.