Milevsko - Osmadvacáté kolo fotbalových krajských přeborů kategorie dorostu zavedlo mladíky českokrumlovského Slavoje na milevskou umělku k partiím s výběry tamního oddílu ZVVZ.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Vosika

Starší slavojáci v bitvě ze špičky tabulky s pátým týmem průběžného pořadí remizovali a poté bonusový druhý bod v penaltové loterii nepřidali, když již popáté v tomto ročníku na pokutové kopy padli. Přesto krumlovský starší dorost dvě kola před koncem udržel post o lídra, když na čele má nyní jednobodový náskok před béčkem budějovického SKP.

Mladší krumlovský dorost na půdě týmu ze středu tabulky po dobrém výkonu zvítězil, připsal si již čtrnáctou tříbodovou výhru v sezoně a znovu si vylepšil pozici v tabulce, a to konkrétně na páté místo.

Starší dorost

28. kolo: Milevsko – Č. Krumlov 2:2 (1:1) pen. 4:2.

Vinou informačního šumu se Krumlovští vydali na hřiště do Branic, kde se však nehrálo, a tak dorazili do Milevska až pár minut před výkopem a šli do zápasu bez rozcvičení. Úvodní nápor soupeře ale hosté přežili, pak sami udeřili a brankou Grznárika šli do vedení – 0:1. Jenomže domácí v poslední minutě půle potrestali chybu obrany Slavoje a srovnali na poločasových 1:1. Hosté pak ještě jednou vedli po trefě střídajícího Smolíka, ale další minela defenzívy sedm minut před koncem znamenala, že rozhodovat budou desítky. A ty slavojákům, jak již bylo řečeno, nejdou…

„Měli jsme v Milevsku vyhrát a pozdní příjezd i fakt, že kluci neměli na umělku vhodné obutí nás neomlouvají. Soupeř byl ovšem kvalitní a dokázal potrestat naše hrubé chyby. Remíza je nakonec spravedlivá. A penalty? K těm už nemám co říct. Kluci se je bojí kopat a já raději jdu před desítkami z lavičky pryč… I přes to ale máme závěr dobře rozehraný. Ale pozor! Hrajeme sice se soupeři ze spodku, ale dopředu není nikdy nic jisté. Nesmíme to podcenit. Je třeba přistoupit k zápasům maximálně zodpovědně," varuje před finišem, kdy slavojáky čekají duely na Hluboké a doma s Lomnicí, kormidelník starších českokrumlovských dorostenců Václav Domin.

Sestava Slavoje: Dobrovodský – Kejšar, Mašek, Houska, Čabaj – Rozkošný, Persán, M. Kotlár, Vnuk – Peroutka, Grznárik, střídali: Rafael a Smolík.

Mladší dorost

28. kolo: Milevsko – Č. Krumlov 0:2 (0:0).

Po bezbrankovém poločase krumlovský mladší výběr ve druhé půli zabral a dvěma zásahy střídajícího žáka Dominika Fucimana potvrdil roli tabulkového favorita a zaslouženě vyhrál.

„Už od první minuty jsme nenechali domácí pomýšlet na sebemenší šanci bodovat. Dobře jsme bránili a celkově měli hru ve své moci, i když gólově jsme herní převahu vyjádřili až ve druhém poločase, kdy se dvakrát prosadil starší žák Fuciman. Za předvedený výkon a vůli vyhrát musím tentokrát pochválit celý tým," hodnotil spokojený kouč mladšího krumlovského výběru Jan Peťule.

Sestava Slavoje: Říha – Schmidtmayer, Strapek, Křížek, Peroutka – Rafael, Nymsa, Filip, Maxa – Hošek, D. Adamíček, střídali: Krupka, Fuciman a Zweifelhofer.

Českokrumlovští mladíci se tuto sobotu 7. června představí v hlubockém podzámčí, kde je čekají partie s výběry spojených oddílů Hluboká / Olešník. Již nyní úspěšnou sezonu pak uzavřou v domácím prostředí, kde v sobotu 14. června přivítají výběry Tatranu Lomnice nad Lužnicí.