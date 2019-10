Střeleckou nulu smazal Ladislav Vávra

Ondrášovka krajský přebor nabídl několik zajímavých zápasů. Český Krumlov dlouho nemohl najít recept na táborskou rezrevu, střeleckou nulu smazal až Ladislav Vávra (střelec prvního gólu): "Ten první gól rozhodl. Táborsko dobře bránilo, oni věděli, co my chceme hrát, zahustili prostor, my se za ně jen těžko dostávali. Po prvním gólu jsme si to pohlídali, oni pak otevřeli hru a už to bylo v pohodě."

Dva góly padly až v závěru, Č. Krumlov porazil Táborsko B 2:0 | Foto: Deník / Kamil Jáša