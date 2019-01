Sezimovo Ústí - Fotbalisté Táborska se v dalším přípravném utkání střetnou ve středu na Soukeníku s pražskou Slavií.

Adnan Džafič na turnaji v Počátkách odpovídá na dotazy Deníku jižní Čechy. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Byť na turnaji o Křišťálový pohár v Počátkách trenér druholigového Táborska Petr Frňka měl vůči svým svěřencům i některé výhrady a po finálové prohře s Vlašimí (0:1) uvedl, že od svých hráčů čekal, že se víc budou nutit do šestnáctky soupeře a že na jeho vkus až moc drželi rozehrávku, turnaj označil za prospěšný. „Potěšilo mě, že pokračujeme v pojetí fotbalu, jaké jsme si předsevzali, a to je dobrá zpráva," uvedl.

Po turnaji hráči Táborska měli v neděli volno, ale už ve středu je čeká další náročná prověrka – od 17 hod. se na Soukeníku střetnou s prvoligovou Slavií Praha! „Určitě to pro nás bude zajímavá konfrontace a doufám, že budeme Slavii více než vyrovnaným soupeřem," přál si staronový kouč Táborska.





Džafič: Těší nás každý gól, co dáme





Počátky – Hvězdou úvodního utkání fotbalistů Táborska v 61. ročníku turnaje o Křišťálový pohár byl Adnan Džafič.

Po prvním poločase zápasu se Znojem poslal trenér Frňka na hřiště až na gólmana novou jedenáctku. Měli jste za úkol smazat dvougólové manko?

My chceme každý zápas vyhrát a bylo tomu tak i teď. Naštěstí se nám podařilo výsledek otočit.

Podařilo se to hlavně díky vám, protože vy jste z těch čtyř gólů, které jste po půli dali, sám dal první tři. Jak jste je viděl?

První jsem jen doklepl do prázdné brány. Byla tam dobrá střela z pravé strany, myslím, že od Máry Hovorky, gólman to neudržel a já už to jen doklepl do brány. Na druhý gól jsem dostal krásný centr na první tyč, tak jsem to hlavou dal. Třetí gól jsem dal z penalty, to bylo snadné.

Po svém čistém hattricku jste mohl dát ještě další góly…

Zase tam byl dobrý centr ze strany a já to dával hlavou, jenže to šlo těsně vedle. Pak jsem měl ještě jednu šanci, to mi Tonda Presl krásně nahrál, ale já prováhal ten nejvhodnější okamžik a brankář mi to vytěsnil.

Jenže jste ještě stačil míč Preslovi vrátit a on už si věděl rady…

Já ten balon nějak blbě zpracoval, navíc jsem trošku i uklouzl. Tonda mi pak zavolal „Na vápno", tak jsem mu to tam vrátil a on už věděl, co s tím.

Šlo jen o přípravu, přesto však 4:0 se Znojmem a za pětatřicet minut, to není špatný výsledek…

Rozhodně nás to těší. Nás každý gól, co dáme, těší. Určitě chceme co nejvíc vyhrávat a proměňovat šance. A je jedno, jestli je to příprava, či zápas o ligové body.