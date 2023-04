Jak je to s Tomem a jeho hattricky? Hraje klasického útočníka, takže střílení branek má v popisu práce. „Své hattricky spočítané nemám a řekl bych, že na tenhle budu myslet ještě dlouho,“ dodal k hattricku s Protivínem mladý kanonýr.

A jak sám viděl všechny tři góly? „První gól jsem dal střelou po parádní sklepce s Karlosem Krejčím. Druhým gólem jsem potrestal obranu soupeře, která chybovala a po úniku jsem chladnokrevně zakončil. A třetí gól byl v podstatě stejný jako ten druhý,“ popsal své branky Tom.

Hattrick tradičně probudí týmového pokladníka. Už si brousí zuby i na Toma. „Po zápase už tam na mě něco Jirka Máška hulákal, ale o jakou částku se jedná, to zjistím v týdnu,“ dodal s úsměvem Tom Bílý.

Strakoničtí fotbalisté dali za tři zápasy jedinou branku, nyní hned šest. Jakoby v nich bouchly saze. „V předchozích zápasech jsme neproměňovali šance, kterých bylo hodně. A co se stalo? Řekl bych, že to bylo tou parádní atmosférou, která byla na nově zrekonstruovaném stadionu na Křemelce. To nás dostalo na koně. Bylo to úžasný,“ pochvaloval si prostředí nového stadionu mladý střelec.

Tom byl také v přípravě třetiligového FC Písek. Co takhle myšlenky na to si zahrát ve vyšší soutěži? „Určitě bych chtěl zkusit hrát vyšší soutěž, ale myslím si, že není kam spěchat. Všechno má svůj čas,“ dodal skromně strakonický hráč.

V současné době však musí Tom kromě fotbalu myslet i na školu. Právě se nachází v období Zkoušky z dospělosti. „Je to pro mě náročné, ale nějak to zatím zvládám. Nejradši už bych to měl za sebou a soustředil se pouze na fotbal,“ doplnil k současným maturitním povinnostem Tom Bílý.

Přejme mu, ať dopadne maturita tak skvěle, jako si vedl na hřišti proti celku Protivína.

