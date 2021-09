Jak se to seběhlo? Hradec akutně řeší velký problém na brankářském postu, když v krátkém sledu přišel o oba své gólmany. Tomáš Cettl si totiž v duelu 4. kola s plzeňským Petřínem přetrhl přední křížový vaz a ulomil kus menisku, takže jej čeká plastika a dlouhá rekonvalescence, možná celý rok. A Jakub Hulík si na konci minulého utkání na umělce v Chebu přivodil distorzi kotníku. Zápas sice dochytal, ale pak mu noha otekla a čeká jej minimálně dvoutýdenní pauza.

Vedení FK Jindřichův Hradec tak muselo rychle vzniklou situaci řešit a nakonec se obrátilo právě na Jaroslava Drobného, který má na divizní klub vazby nejen prostřednictvím asistenta trenéra a bývalého brankáře Jiřího Mazánka.

„Jarda Drobný pochází z nedaleké Žirovnice, poblíž Hradce má nemovitost a samozřejmě se s ním známe nejen přes Jirku Mazánka. I v minulosti, když potřeboval, přišel si s námi zatrénovat. Slovo dalo slovo a nakonec jsme se rychle domluvili na krátkodobé spolupráci, za což jsme moc rádi, protože nám vytrhl trn z paty. Navíc, kdo jej zná, ví, že je soutěživý, nesnáší porážky a určitě udělá maximum pro úspěch. K dispozici bude nyní proti Doubravce, ale pak je to otázka další domluvy. Situaci totiž komplikuje fakt, že se právě přestěhoval do německého Mnichova, kde začaly jeho děti chodit so školy, což je pomalu čtyři sta kilometrů,“ podotkl předseda jindřichohradeckého klubu Václav Císař.

Na jeho bedra tak padá starost poohlédnout se po dalším brankáři, který by pro zbytek sezony vytvořil stabilní dvojici s Hulíkem. Přestupové okno je otevřené do 22. září.

„Není to jednoduché. Moc volných kvalitních gólmanů na trhu není a kdo je šikovný, už někde samozřejmě chytá. Každopádně vzniklou situaci musíme řešit, přestože nám Jarda Drobný slíbil, že pokud bude moci, tak rád přijede,“ zdůraznil šéf hradeckých fotbalistů.

Kdo je Jaroslav Drobný

Jedenačtyřicetiletý brankář má za sebou velice úspěšnou kariéru. S fotbalem začínal v Žirovnici, přes budějovické Dynamo vedly jeho kroky do řeckého Panioniosu a nizozemského Haagu. Nejúspěšnější část kariéry prožil v německé bundeslize, kde chytal za Bochum, berlínskou Herthu, Hamburk, Brémy a Düsseldorf. V roce 2019 se vrátil do Dynama a tam po uplynulé sezoně ukončil profesionální hráčskou kariéru. Na svém kontě má sedm startů za reprezentační áčko, je mistrem Evropy hráčů do 21 let z roku 2002 a účastníkem olympiády v Sydney v roce 2000. V roce 2014 se stal členem Klubu ligových brankářů, který sdružuje gólmany se 100 a více zápasy bez obdrženého gólu. Od ledna by měl trenérsky působit v Bayernu Mnichov. Je ženatý, má syna a dceru.