Přeci jenom ve vyšších soutěžích než je okresní přebor nebývají takové střelecké hody tak časté. Jak je na tom tedy Jan Smolen? „Mezi chlapy jsem dal pět branek poprvé v kariéře. Pamatuji matně, když jsem tenkrát ještě v krajském přeboru dával čtyři góly proti Veselí nad Lužnicí. Tehdy jsme vyhráli 4:3. Ale to bude již takových deset, možná dvanáct let,“ zapátral v paměti kaplický kanonýr.

Nebýt Martina Pulce, byl by z kaplického týmu na hřišti nejstarší. Co tedy mlaďasové, poslouchají? „Moc neposlouchají. Navíc se jim nesmí ani nic moc říct, jinak na další zápas nepřijdou. Je to s nimi někdy docela složité,“ popíchl své mladé spoluhráče Jan.

Na druhé straně tým vede další zkušený kanonýr let minulých Zbyněk Ginzel. Ten musel mít ze střelecké chuti svého zkušeného hráče velkou radost. „Zbyňa mi po zápase gratuloval a chválil. Po každém gólu na mě mával ze střídačky s palcem nahoru. Zkrátka se to povedlo a měl jsem radost já i Zbyňa,“ doplnil kanonýr.

Třetí branku dával Jan Smolen z penalty. To v některých týmech bývá takový danajský dar. Když padne hattrick, platí se do kasy, když se nedá penalta, platí se také. Takže situace, která nemá východisko. „U nás je to podobné,“ smál se Jan Smolen a pokračoval: „Dříve jsem na ně chodíval pravidelně, ale teď již tak často nehraju, tak se do toho klukům nemontuju. Neměl jsem ambici na ní jít, ale kluci mě do ní natlačili, abych dal hattrick.“

Jak kaplický kanonýr nastřílel zbylé čtyři góly? „Po nějakém úniku již v mých letech a s mou váhou góly dávat nemohu. První gól byl po zblokované střele Petra Gutheise, kdy jsem míč dorážel levačkou do brány. Druhý byl hlavou po rohu. Třetí ze zmiňované penalty, čtvrtý po střele z první také levačkou pod břevno a před pátým mi to Dan Pál sklepl hlavou na malé vápno a já to doklepával do brány. Pak jsem ještě z trestňáku trefil tyč. Pak už mě raději trenér vystřídal,“ komentoval s úsměvem své brankové zářezy Jan Smolen.

Při pěti brankách musel být v pozoru klubový pokladník. Jak je to s Pokutníkem v Kaplici? „Přesně nevím, kolik to bude. Ale nějaká stovečka určitě ano, k tomu basička a občerstvení. Když k tomu přičteme i tento rozhovor, tak do dohromady něco dá,“ komentoval Pokutník Jan Smolen a dodal: „Když je to pro kluky do kabiny, tak je to samozřejmě v pořádku.“

Kapličtí na jaře hrají lépe na hřištích soupeřů, doma tolik bodů nesbírají. „Do Kaplice ne každý soupeř přijede hrát fotbal a útočit. Nám se několikrát potvrdilo, že neumíme moc hrát do plných. Doma s tím máme problémy. Venku, kde je zápas otevřenější, se nám hraje lépe,“ doplnil kaplický střelec.

Kaplice před lety hrávala krajský přebor. Je reálné, aby se v horizontu pár let do této soutěže vrátila? „Aktuálně na kraj není. Ani v I.A třídě se například s Roudným a Mirovicemi poměřovat nemůžeme. Asi jsme tam, kde máme být, do pátého místa v A třídě. Pokud by se přemýšlelo o kraji, museli by přijít hotoví hráči, protože se v současné době nehraje v Kaplici ani dorostenecký kraj. Na zápasy navíc musí jezdit dva gólmani a z toho jeden nastupuje do pole, tak je vidět, že tolik lidí zase není,“ doplnil zkušený harcovník, jak vidí současné ambice kaplického fotbalu.

Zdroj: Deník