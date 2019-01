Třeboň – Fotbalové reprezentantky ČR se v Třeboni pečlivě chystají na kvalifikaci o postup na ME. Trenér týmu Stanislav Krejčík si před tréninkem udělal chvíli na dotazy Deníku:

Proč padla pro reprezentaci žen volba právě na Třeboň?

Dostali jsme informace o tom, že je tady pěkný areál a příjemné lázně. Ještě před soustředěním jsme se tu byli podívat s manažerem, líbilo se nám tu. Máme k dispozici hřiště s umělým povrchem, travnatou plochu, nové kabiny, přivítali nás tu přívětivě.



Připravujete se na podzimní kvalifikaci, která rozhodne o účasti, nebo neúčasti, na mistrovství Evropy?

Soustředění v Třeboni jsme úmyslně udělali měsíc před kvalifikací, která se rozjede zápasem v Gruzii. Potřebujeme ještě doladit organizaci obrany a útoku. Chceme se tady pečlivě věnovat standardním situacím.



V Gruzii vás čeká lehčí start?

My se musíme soustředit na první tři zápasy. V Gruzii nás opravdu čeká relativně jednoduchý soupeř, tam bychom měli vyhrát. Pak ale budeme mít před sebou dva těžké zápasy. Doma přivítáme Itálii a ke konci listopadu poletíme do Švýcarska.



To je opravdu kvalita…

Švýcarky teď hrály na mistrovství světa, jejich zápasy jsme sledovali, s Italkami jsme hráli kvalifikaci na mistrovství světa.



Jsou soupeřky, o kterých jste mluvil, k poražení?

Právě s Italkami jsme dvakrát prohráli, ale máme z čeho čerpat. V možnostech tohoto týmu určitě je, aby těžké zápasy zvládl.



V neděli odehrajete od 17.00 tady v Třeboni přípravný duel s FC MAS Táborsko U17. Jak jste si vybírali soupeře?

Zvažovali jsme, s kým si zahrajeme. Táborsko nám vyšlo vstříc. Měli by to být hráči kategorie U17, kteří vyhráli českou ligu, v možnostech holek je, aby se s touto kategorií porovnávaly.



Očekáváte vyrovnaný souboj?

Ve věku šestnáct a sedmnáct let to ještě jde. Chlapeckou osmnáctku už holky nestíhají. Tělo je dál prostě nepustí, s tím by byl problém.



V Třeboni schází tradiční opora, Jihočeška Petra Divišová?

Měla tu být s námi. Řešila dovolenou. Holky nejsou profesionálky, chodí normálně do práce. Musí se uvolňovat, což není úplně jednoduché. Petra to s námi řešila, zvažovali jsme, že přijede v pátek, ale nakonec jsme to zrušili, protože jsme chtěli plnohodnotnou účast. S Petrou počítám do osmnáctičlenného kádru.



Patří do základní sestavy?

To nechci říkat. Tým je hodně vyrovnaný.