Český Krumlov - Fotbalisté Slavoje vyzvali v duelu z horní poloviny tabulky čtvrtou Čížovou.

Fotbalový krajský přebor – 22. kolo: FK Slavoj Český Krumlov – Sokol Čížová 0:1 (0:1

Na předchozí domácí výhry nad favority ale nenavázali.

Zajímavostí bylo, že duel se odehrál pod taktovkou německých rozhodčích z Dolnobavorského fotbalového svazu, který má dohodu o výměně rozhodčích s JčKFS.

Domácí si vybrali kopec smůly, navíc se museli obejít bez zkušených Bence, Šillera a Beránka, kteří trenéru Pintérovi chyběli vinou zdravotních patálií. V dopoledním zápase dorostu se navíc zranili Kroupa, Wagner a Sirotka. Premiéru v základní sestavě si tak odbyli brankář Fleischmann a obránce Pils.

Gól ze standardky

V samotném utkání zkušení hosté sice aktivitou nijak nehýřili, ale hrozili standardními situacemi zahrávanými ostříleným Starobou. Jeden z jeho osmi trestných kopů v 38. minutě brankář Fleischmann vyrazil jen na přední tyč, kde zakončil přesně Mrkáček. Na druhé straně šla Sivákova bomba z dálky těsně vedle.

Slavojáci si po obrátce vytvořili velký tlak i šance, ale branka Čížové odolala. Po Vackově rohu mířil Boháč hlavou nad. Sám před brankářem se ocitl Špát, Rajnohu přehodil, ale Benčič na míč nedosáhl a balón šel těsně vedle. Zvěřinův centr se dostal až k Boháčovi, ale ani jeho střela se mezi tyče nevešla. Ve druhém poločase se objevil na hřišti uzdravený Peťule a hru domácích oživil. Zatloukalův roh a následný závar způsobil, že se míč dostal ke Klivandovi, ale jeho teč z malého vápna šla vedle. Po uličce Petříka postupoval sám Peťule, jeho lob brankář kryl, míč se odrazil ke Zvěřinovi, ale ten překopl prázdnou branku. Po gólu volala i tutovka Boháče, jenž však placírkou o centimetry minul. V závěru hlavičkoval těsně vedle i Peťule před lépe postaveným Budíkem. Krumlovští tak po vydařené sérii čtyř zápasů vyšli překvapivě naprázdno a klesli na sedmou příčku.

Fakta – branka: 38. Mrkáček, ŽK 3:1 (u domácích Zvěřina, Klivanda, Zatloukal), řídil rozhodčí Fischert (Německo), sledovalo 120 diváků.

Sestava Slavoje: Fleischmann – Pils (74. Litvan), Klivanda, Zatloukal, Petřík – Boháč, Sivák, Vacek, Benčič (48. Peťule) – Zvěřina (78. Budík), Špát.

Zklamaný kouč

Českokrumlovský trenér Lubomír Pintér byl evidentně rozladěn: „Předvedli jsme opravdu špatný, mátožný výkon. Je to ale sport a porážky musíme umět přijmout, zvláště když jsme si je zavinili sami, a ne hledat viníky někde jinde. Když se nedaří obvyklým tahounům, jako jsou Zvěřina nebo Boháč, tak se nikdo další nepřidá. To byl náš největší problém. Gól jsme dostali vinou alibistického přístupu při obsazování. Krajní beci tam byli asi jen na parádu. Bránění ale není jen věcí zadáků, na tom se musí podílet celé mužstvo. Soupeř nebyl lepší ale šťastnější. Nejhorší je, že se zápas znovu neobešel bez zranění. Zlomenou zánártní kůstku má Klivanda, který vypadne na delší dobu, a to je pro nás opět ztráta dalšího klíčového hráče.“

V příštím kole čeká slavojáky další soupeř z popředí tabulky. V neděli od 15 hodin se Českokrumlovští představí na půdě páté Hluboké.

Jan Petřík, Karel Vosika