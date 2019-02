Ostrava, České Budějovice – Fotbalisté českobudějovického Dynama v úvodním kole jarní části první ligy v Ostravě hráli s tamním Baníkem 0:0.

Ani Milan Baroš fotbalistům Baníku k výhře nad Dynamem nepomohl, Jihočeši si ho pohlídali (na snímku Baroše stíhá Ivo Táborský). | Foto: Deník/ Pavel Sonnek

Pro trenérskou dvojici Pavol Švantner a Martin Vozábal je zisk cenného bodu, získaný na hřišti neméně ohroženého týmu, slibným zahájením na nesnadné cestě za ligovou záchranou.

Domácím k důležité výhře nepomohl ani navrátilec Milan Baroš, jenž se na Bazalech představil po jedenácti letech a proti Dynamu naskočil na závěrečných dvaadvacet minut. I když nenastoupil od začátku, dostalo se mu od domácích fanoušků bouřlivého přivítání.

To však byla jediná radost, kterou Baník v samotném zápase svým příznivcům udělal. I dle agenturní zprávy Dynamo totiž takřka po celé utkání bylo lepším mužstvem, ale několik šancí mu zmařil brankář Bárta. „Pasivní a statická hra Baníku neměla naději na úspěch," všiml si autor agenturního zpravodajství, dle něhož hosté prvních deset minut vyčkávali na úvodní tlak soupeře, a když nepřišel, pochopili, že mohou bez obav útočit.

A Baník začal mít starosti. Seriál velkých šancí Dynama rozjel v 10. min. po Táborského kolmici za obranu Benát, jeho ránu ale včas vyběhnuvší Bárta vyrazil. Z následujícího rohu měl gól na hlavě Machovec, jenže Bárta reflexivně jeho pokus zneškodnil.

„I když aktivita Baníku byla v úvodu malinko větší, my vstoupili do zápasu slušně a můžou nás mrzet jen nevyužité vyložené šance, které jsme v první půli měli. To nás obralo o vítězství," uvedl pro ČTK trenér Pavol Švantner.

Baník nenabídl nic, čím by hosty mohl ohrozit. Rychlost i kreativita, to vše bylo na straně Dynama. To mělo další příležitost ve 27. min., kdy Řezníček po chybě obrany Baníku a Novákově centru byl deset metrů od brány sám před gólmanem, ale z voleje minul pravou tyč.

Až po změně stran Baník se soupeřem srovnal krok, jenže větší tah na bránu stále zdobil Jihočechy. Průbojný Hora se v 65. minutě nebojácně pustil do domácího vápna a jeho tvrdý projektil znovu musel krotit Bárta.

„Naše hra zůstala daleko za očekáváním. Chtěli jsme hrát něco jiného, ale hráči to nezvládli. Nezvládli jsme hru do zhuštěné obrany. Podle průběhu je remíza asi zasloužená, Budějovice si vytvořily několik gólových šancí," netajil se svým zklamáním trenér Baníku Martin Pulpit.

Bazaly pořádně rozpumpoval až v 68. min. Barošův nástup na hřiště, strnulý herní projev Baníku však ani druhý nejlepší střelec reprezentační historie už změnit nedokázal.

Po kratičkém záchvěvu Ostravy znovu převzali iniciativu hosté a po chaosu uvnitř domácího vápna v 79. minutě zlikvidoval Bárta další gólovou ránu Táborskému. Budějovice tak nakonec mohly ještě litovat – domácí sice za celé utkání netrefili bránu, přesto mohli brát tři body: v 90. min. totiž míč propadl na malé vápno ke Krautovi, jenž ale promáchl. „Takové šance se musí dávat," soptil Pulpit.

Byť na gólové šance Dynamo jasně vyhrálo, hosté i bod brali. „Musíme s ním být spokojeni, Baník nás v závěru nakopávanými míči dostal pod tlak," uznal trenér Švantner a dodal, že hráčům za to, že nelehký zápas zvládli, po zápase poděkoval. „Takhle se můžeme odrazit k záchraně," zdůraznil budějovický kouč.





Baník Ostrava – Dynamo Č. Budějovice 0:0





ŽK: Kukec – Táborský, Hora, Novák. Diváci: 8918. Rozhodčí: L. Kovařík – Vysloužil, T. Kovařík.

Baník: Bárta – Zawada, Kaprálik, Frydrych, Starý – Droppa, Hable – Stožický (68. Baroš), Lukeš (59. Fantiš), Kukec – Kraut.

Dynamo: Daněk – Novák, Mchojan, Lengyel, Machovec – Rýdel – Klesa (78. Javorek), Benát, Táborský (90. Halama), Hora – Řezníček (87. Černý).





Milana Baroše si pohlídali





Bouřlivými ovacemi uvítaly zaplněné Bazaly Milana Baroše, jenž se po jedenácti letech vrátil do české fotbalové ligy. Proti Dynamu odehrál posledních dvaadvacet minut, hosté ho ale bez výraznějších potíží uhlídali.

Dle trenéra Martina Pulpita bude Baroš potřebovat ještě nějaký čas na získání herní pohody. „Už v týdenním tréninkovém procesu naznačil, že to je hráč, jenž fotbal hrál na vysoké evropské úrovni. Ale potřebuje čas, protože netrénoval herní situace. Nebylo by férové ho hodnotit. Zaslouží si tři až čtyři zápasy na to, aby se vrátil do formy, kdy nastupoval pravidelně," řekl Pulpit pro ČTK.

Hráč měl z uvítání diváků radost. „Bylo to pěkné, fanouškům obrovsky děkuji za podporu i za to, že v takovém počasí přišli na stadion. Atmosféra byla fantastická."

Ani jako ostřílený matador, který prošel několika velkými zahraničními kluby, se před utkáním neubránil trémě. „V první půli jsem měl trochu stáhnuté bříško. Měl jsem ale z toho radost, protože je vidět, že mám fotbal pořád rád," usmíval se.

Vůbec prý neuvažoval o tom, že by hrál od začátku. „Měli jsme s trenérem jasnou dohodu, že půjdu na těch pětadvacet třicet minut."

Na hřišti se k ničemu podstatnému nedostal. To však byla „zásluha" ostravské záložní řady, která mu nedokázala adresovat jediný míč do běhu a za obranu. „V tom týmu je kvalita, musíme myslet pozitivně. Martin Lukeš umí dát přihrávku, je tam Kukec, který taky dokáže projít a prostrčit balony. Potřebujeme se jen trošku zvednout psychicky. Dneska nás vítězství mohlo nakopnout, takhle jsme tam pořád namočeni," připustil Milan Baroš.

Netěšilo ho ani klima, ve kterém se zápas hrál. „Hřiště bylo podmáčené, takže se člověk v tom bořil. To s fotbalem nemělo nic společného. Klidně se zápas mohl hrát třeba o měsíc později," soudil Milan Baroš.