Mezi šesti celky obsadil páté místo. „Čekali jsme trochu víc,“ připustil kapitán týmu Jaroslav Berka. „Jsme na turnaji již potřetí. Poprvé jsme skončili čtvrtí, loni třetí, což jsme chtěli letos obhájit. Ale trošku jsme měli problémy se sestavením týmu. Na poslední chvíli nám z rodinných důvodů vypadly dvě opory a měli jsme půlku mužstva novou. Trošku to bylo znát. Hlavně nás však trápila koncovka,“ posteskne si. „Měli jsme plno šancí, trefovali tyčky, ale do branky nám to nepadalo. Až na utkání o páté místo jsme přeházeli sestavu a dali jeden vítězný gól, takže spokojenost,“ usměje se.

Myšlenka Zaměstnanecké ligy se mu líbí. „Je to fajn, všichni si to chválí. Máme tady i naše pivko, což je také důležité,“ kvitoval. „A jak říkám na všech podobných turnajích, důležité je, že se hlavně nikdo nezranil,“ dodá. „Všichni si to užili a je to pro nás takový malý teambuilding,“ pochvaloval si.

Ředitel firmy Fruko-Schulz Josef Nejedlý má rád sport a také ho podporuje

V Budvaru fotbalový tým nefunguje tak jako tomu bylo v minulosti. „Dřív jsme hrávali podnikovku a přáteláky proti novinářům nebo partnerům. Ale chtěli bychom tuto tradici obnovit. Pořídili jsme novu sadu dresů, takže připraveni jsme,“ ujistí s úsměvem.

Dresy jsou jedna věc, ale poskládat fotbalovou jedenáctku je občas problém. „V Budvaru je teď hlavní trend běhání. Máme běžecký oddíl a mladí už fotbal tolik nehrají. Ale postavili bychom to asi na těch starších. Věřím, že by exhibiční zápasy v pohodě zvládli,“ je přesvědčen.