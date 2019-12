Fotbalový klub Spartak Kaplice ani po konci podzimní části sezony nezahálí. O víkendu pořádá už 18. ročník turnaje mužů v sálové kopané s názvem Žižka podlahy Cup.

Ilustrační snímek. | Foto: Archiv Deníku

Kapličtí jsou velmi aktivní a do haly zvou fotbalisty už potřetí v krátkém čase. Po klání hráčů nad 35 let a dorostenců tentokrát změří síly muži. Do dvoudenního klání se přihlásilo celkem 16 týmů, jež byly rozděleny do čtyř skupin.