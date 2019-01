Nová Včelnice – Ve 49. ročníku nejlépe obsazeného turnaje na jihu Čech prvenství získala pražská Slavia, která rozstřílela Příbram 6:0 (úvodní duely se přitom hrály jen na 2×30 minut) a ve finále o gól přehrála fotbalisty Dynama.

Roman Lengyel a Tomáš Řepka byli i na turnaji v Nové Včelnici oporami Dynama. | Foto: Deník/ František Panec

Příbram, která v minulém ročníku I. ligy přes pokles formy ke konci sezony v lize patřila mezi nejpříjemnější překvapení, v Nové Včelnici totálně propadla a po půltuctu gólů od Slavie podlehla v boji o 3. místo i Teplicím. Sice jen o gól, ale to i proto, že Teplice řadu šancí spálily. „Nezlobte se, ale k tomu vám prostě nemám co říct," jen smutně zakroutil hlavou jindy vstřícný trenér David Vavruška na žádost Deníku o komentář k turnaji…

To trenér Dynama si už po prvním zápase v Nové Včelnici pochvaloval. Byť se snažil optimismus krotit. „Chvílemi se na to, myslím si, dalo koukat… První čtvrthodina zápasu i pár věcí ve druhé půli, kdy jsme měli i několik šancí, to se mi líbilo. Celkově jsme šancí měli víc, navíc tam byly z naší strany i dobré akce. Ale pořád to je jen turnaj, jde o přípravu, zkouší se hráči," držel se trenér František Cipro při zemi.

Nicméně jeho svěřenci proti ambicióznímu soupeři rozhodně nezklamali a hlavně v té zmíněné první čtvrthodině měli více ze hry. A měli i šance: po faulu Chovance na Klesu a Rakovanově přímém kopu mířil Lengyel hlavou těsně vedle, poté nabíhající Rakovan po Klesově centru nastřelil levačkou břevno a vzápětí Řezníčka vychytal Grigar.

V závěru první půle měly šance i Teplice, a tu největší Moulis, po ideální přihrávce exbudějovického Dolejše však poslal míč přes Daňka o pár decimetrů vedle delší tyčky.

Rozhodnout mohl ve druhé půli Markovič, jemuž po nejkrásnější akci zápasu dal míč proti noze Němec, gólman Grigar ale gólovou ránu srbského útočníka skvěle vyrazil.





Výhru na noze měl Klesa





Po velice solidním výkonu ve vyřazovacím utkání s Teplicemi fotbalisté Dynama nezklamali ani ve finále proti pražské Slavii, která se na turnaji v Nové Včelnici představila ve velké herní pohodě.

I proto trenér František Cipro po prvním zápase svých svěřenců jakoukoli chválu odmítal. „Po zápase se Slavií může být všechno jinak a budete nás naopak hanit," tvrdil zkušený kouč v rozhovoru pro Deník jižní Čechy. „Viděli jste, co Slavia provedla s Příbramí…"

Ve finále jeho svěřenci tudíž začali opatrně i se zřejmou snahou nedostat první gól, po kterém by Slavia mohla rozjet podobnou útočnou smršť jako proti Příbrami. Střelu Škody z otočky ale gólman Daněk v pohodě kryl a Jarolím poté pálil vedle.

První gól tak mohli dát fotbalisté Dynama, kteří se sice po většinu času museli věnovat pozorné defenzívě, nicméně i pod tlakem se snažili řešit vše kombinační hrou a čekali na vhodnou příležitost k brejku. Ta se jim naskytla v závěru první půle, kdy po dlouhém pasu Rakovana utekl po pravé straně Klesa, oklamal i vybíhajícího Čontofalského, balon však poslal jen do tyče opuštěné slávistické branky. „Slavia sice měla více ze hry, větší šance jsme ale měli my," litoval nevyužité Klesovy tutovky trenér Cipro.

Slavia totiž svou brejkovou situaci čtvrt hodiny před koncem využila: Němec při pokusu o patičku přišel o míč a po Vlčkově úniku Hurka ranou do odkryté branky zápas rozhodl. „Vítězství v turnaji v té fázi přípravy, ve které jsme, nás samozřejmě těší. V týdnu jsme totiž ještě hodně trénovali," pochvaloval si nový trenér Slavie Petr Rada.





Turnajová fakta





DYNAMO – TEPLICE 0:0

Pen. 3:2 (Rýdel, Benát, Rakovan – Melunovič, Chovanec, nedali Markovič, Lengyel – Rosa, Čajič, Ljevakovič).

Dynamo: Daněk (31. Křížek) – Riegel, Řepka, Lengyel, Novák –

Klesa (31. Hudson), Rakovan, Otepka (31. Benát), Rýdel, Markovič – Řezníček (31. Němec).

Teplice: Grigar – Ježdík, Lukáš, Rosa, Chovanec – Jursa (36. Čajič), Ljevakovič – Dolejš, Moulis, Vůch – Jindráček (60. Melunovič).





SLAVIA – PŘÍBRAM 6:0 (4:0)

Branky: 17. a 34. Škoda, 4. Kisel z pen., 35. Frejlach, 60. Hurka, 67. Veselý.

Slavia: Berkovec – Nitrianský, Latka (57. Čepelák), Hubáček (57. Sudek), Trubila (57. Dostál) – Jarolím (31. Zmrhal), Petrák (57. Veselý) – Frejlach (36. Koreš), Kisel (31.) Milutinovič), Tusjak (31.) Hurka– Škoda (31. Vlček).

Příbram: Hruška – Štochl, Hájovský, Lafrance, Divíšek – T. Pilík, P. Pilík, Macháček, Pleško (31. Perez) – Danoski, Šlapák.





O 3. místo:

TEPLICE – PŘÍBRAM 1:0 (0:0)

Branka: 52. Mahmutovič.





Finále (2×35 minut):

SLAVIA – DYNAMO 1:0 (0:0)

Branka: 56. Hurka.

Dynamo: Daněk (36. Křížek) – Riegel, Řepka, Lengyel, Novák – Klesa (36. Hudson), Otepka, Rýdel (27. Benát), Rakovan, Markovič (44. Funda) – Řezníček (36. F. Němec)

Slavia: Čontofalský – Nitrianský (36. Dostál), Latka, Hubáček, Trubila – Petrák, Jarolím (36. Zmrhal) – Frejlach (36. Vlček), Kisel (36.) Milutinovič, , Tusjak (51. Hurka) – Škoda (58. Červenka).





Roman Lengyel je zpátky





Když po pár minutách úvodního utkání letní přípravy v Lažišti odkulhal ze hřiště, trenér František Cipro jen lomil rukama. „Nezdá se to být nic vážného," zněla naštěstí první diagnóza doktora Martina Scheichla, další přípravné zápasy ale Roman Lengyel ve stoperské dvojici Dynama chyběl. „A bylo to znát," stýskal si po nadílkách od Žiliny a Kluže trenér Dynama, jemuž tudíž po turnaji v Nové Včelnici určitě spadl kámen ze srdce.

Roman Lengyel totiž opět nastoupil, navíc do obou zápasů – a oba odehrál celé.

Navíc oba dobře.

Nic na tom nezměnilo ani to, když v rozstřelu s Teplicemi o postup do finále Lengyel penaltu poslal vysoko nad…

Co se to přihodilo? Nechtělo se vám tady čekat tak dlouho na finále?

Ale to ne… Podjela mi noha a ještě jsem si natáhl to operované koleno.

Právě stav vašeho kolena zajímá jistě nejen trenéra Cipra, ale i fanoušky. Na vašem výkonu rozhodně žádný handicap znát nebyl. Jak se vy sám cítíte?

Optimální to není, ale je nás málo a začátek ligy se blíží, takže jsem chtěl něco odehrát.

Při tréninku žádné potíže nemáte?

Trénuji normálně, snažím se ale koleno šetřit. Při zápase na to člověk samozřejmě zapomene, ale hrát se s tím dá. Ostatně při zápase se šetřit ani nejde.

Byť jste penaltu nedal, stejně jste postoupili. Hlavně vás ale jistě těšilo, že jste s Teplicemi jako tým odehráli dobrý zápas.

Chvilkami to bylo dobré, chvilkami horší. Bylo to jak na houpačce. Měli jsme ale tři vyložené šance, zatímco Teplice jednu. Asi jsme měli vyhrát, bylo by to veselejší. Gól jsme ale nedostali, a to se počítá.