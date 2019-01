Kaplice - Kapličtí v gólově bohatém duelu přestříleli vyšebrodské Dynamo a upevnili si 4. místo.

Sekyra Group Cup 2009: 6. kolo / FK Topmen Spartak Kaplice B - FC Vltava 1:4. | Foto: DENÍK/Pavel Kacerovský

Rezerva kaplického Spartaku přivítala na vlastním hřišti v dalším z mnoha derby zápasů vyšebrodské Dynamo, na jehož půdě na podzim vyhrála 3:1 – a naplno bodovat chtěli domácí i v jarní odvetě.

Kaplice B – V. Brod 5:2 (3:1)

V domácí sestavě se objevil i z áčka zapůjčený Lukáš Pulec, který byl prakticky u všeho důležitého. Bezbrankový stav vydržel pouze čtvrt hodiny. V 16. minutě Ševčík vyslal do sóla právě L. Pulce, který se z poloviny hřiště řítil sám na branku, vybíhajícímu Pouzarovi udělal kličku a střelou do prázdné branky otevřel skóre – 1:0. Gólová odpověď hostů však byla rychlá. Za další tři minuty byl stav znovu nerozhodný, když přesnou křížnou střelou překonal brankáře Hejného hostující Marek – 1:1.

Radost však hostům nevydržela moc dlouho. Ve 22. minutě trestný kop z levé strany zahrával L. Pulec a Ševčík poslal hlavou míč pod břevno – 2:1. A z obdobné situace se gólově urodilo i za další tři minuty. Znovu do vápna centroval L. Pulec, ve vápně hostů vznikl velký zmatek, který ukončil Fiala střelou k tyči – 3:1. Po půlhodině hry se pak zapotil domácí brankář, když Krauskopf našel zpětnou přihrávkou Marka, jehož tvrdou ránu z hranice šestnáctky však Hejný vyboxoval. V posledních pěti minutách prvního poločasu měli hosté notnou dávku štěstí, neboť za gólmanem Pouzarem hned třikrát zvonila branková konstrukce. Nejprve po narážečce s L. Pulcem mířil do tyče Kubata, poté skončil na břevně i nepovedený centr Faltuse a vše zakončil po nahrávce L. Pulce zpoza vápna do břevna mířící Doubrava.

I v úvodu druhého dějství byli nebezpečnější domácí. Nejprve L. Pulec vyslal do samostatného nájezdu Ševčíka, jehož zakončení však bylo poněkud zbrklé. O chvíli později brankář Pouzar vyboxoval tvrdou ránu Beránka. Jiskru naděje mohl pro hosty vykřesat kontaktním gólem Sojka, který se ocitl tváří v tvář brankáři Hejnému, ten však reflexivně zakročil. A tak uhodilo gólově na druhé straně. V 57. minutě po dlouhém nákopu Fialy pronikl zprava do vápna L. Pulec, ideálně předložil míč kapitánu Preuslerovi, pro kterého nebyl problém skórovat – 4:1.

V 72. minutě nebezpečně střílel hostující L. Rapčan, ale brankář Spartaku stačil přízemní střelu vytáhnout na roh. Pak se v koncovce neprosadil kaplický Kubata, který hlavičkoval těsně nad. O chvíli později se proti střele L. Pulce vytáhl brankář Pouzar. V poslední pětiminutovce se však stav ještě dvakrát změnil. Nejprve Kubata krásně vysunul L. Pulce, který zprava pronikl až do šestnáctky a jeho zpětnou přihrávku zužitkoval střelou o tyč Beránek – 5:1. Poslední slovo měli ale hosté, jmenovitě Marek, jehož prudkou střelu z přímého kopu tečovala zeď mimo dosah brankáře Hejného – 5:2. To však Kaplické nemuselo až tolik mrzet, neboť tři body za přesvědčivou výhru zůstaly doma.

Sestavy v derby

Kaplice B: F. Hejný – Doubrava (70. Wögebauer), Fiala, Rossmüller, Faltus – Půlpán (46. Procházka), Kubata, Beránek, L. Pulec – Ševčík (75. L. Hejný), Preusler.

Vyšší Brod: Pouzar – Vančura, Fatura, Pomije, Dibďák – Sosna, Račák, L. Rapčan, Krauskopf – Marek, Sojka (72. Bursík).

Hodnocení trenérů

Trenér Ladislav Kaločai (Kaplice): „V utkání bylo vidět, že soupeř rozhodně nepřijel s nějakou poraženeckou náladou a chtěl na našem hřišti uspět. Naše mužstvo také nehrálo špatný fotbal a nakonec zaslouženě vyhrálo. Hodně nám v derby pomohl Lukáš Pulec, který prakticky připravil všechny góly. Doufám, že tento výsledek nás povzbudí do závěrečných kol.“

Trenér Bronislav Bäuml (Vyšší Brod): „Zápas se mi hodnotí těžko. Začali jsme dobře, ale zbytečně jsme pak vlastními hrubými chybami dostali soupeře do tlaku. A když nedokážeme v útoku proměnit vyložené šance, tak nemůžeme pomýšlet na výhru. Fotbal to ovšem byl dobrý na obě dvě strany. Kaplice si zasloužila vyhrát, protože víc chtěla zvítězit. Musíme se nyní soustředit na poslední domácí zápasy, kdy hrajeme ještě s béčkem Českého Krumlova a s Mladým.“

Libor Granec, Karel Vosika