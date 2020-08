Když před rokem přebíral protivínské áčko po Juraji Kobetičovi Miroslav Říha, hovořilo se o nutném omlazení a budování nového týmu. Začátek přestavby se však vydařil natolik, že Protivín v nedohraném ročníku neustále atakoval přední příčky tabulky a může tak směle přemýšlet o svém střednědobém cíli, kterým je postup do divize.

Postup ke 100 letům fotbalu v Protivíně

Byl by to krásný dárek pro všechny, kteří se na vzniku, rozkvětu i novodobém chodu fotbalu v Protivíně podíleli a podílejí. Výročí 100 let fotbalu v Protivíně je tou nejlepší motivací. Protivínští si nedělili oslavy, vyšla publikace mapující historii tamního fotbalu a divizní soutěž by byla pomyslnou třešničkou na dortu. „Divize je samozřejmě velké lákadlo pro všechny generace, které v Protivíně hrály, nebo se na chodu klubu podílely. Když se týmu daří, myšlenky na vyšší soutěž jsou. Možná se toho taky na stará kolena dočkám,“ říká předseda klubu Václav Křišťál.

Protivín předpoklady rozhodně má. Sportovní areál vzkvétá do krásy, týmu se daří a vypadá to, že v nejvyšší krajské soutěži se stabilizoval. Pokud se mu podaří neusnout na vavřínech a nesklouznout k uspokojení z aktuální situace, dveře výš má otevřené.

Do kádru přišly další posily

Velké přání trenéra Miroslava Říhy bylo udržet stávající kádr a vhodně ho doplnit. Minimálně po stránce příchodů může být spokojený. „Už během zimy přišel do týmu Lukáš Reidinger z Milenovic a nyní se připojili brankář Igor Barbotkin ze Skal, Tadeáš Vojík z českobudějovického Dynama a dva dorostenci z Písku – Michal Mikeš a Ondra Kvasnička,“ prozrazuje kouč jména nových tváří. Tou největší posilou je však Petr Janda. Exligista, který válel za pražskou Slavii a posledních několik let strávil v Čížové, by měl být důležitou ingrediencí na cestě za postupem do několika málo let.

Miroslav Říha však také ví, že i velké množství příchodů může do týmu zásadním způsobem zasáhnout, a ten může potřebovat čas na sehrání: „Přišlo šest nových hráčů z toho tři z dorosteneckého družstva, takže budeme mít opět mladý tým, který má perspektivu a potenciál se ještě zlepšovat. Zkušený Petr Janda by měl být osobností nejen našeho týmu, ale celého krajského přeboru. Je to velký zásah do kolektivu, jenž měl kvalitu i dobrý charakter. Až výsledky dosažené na hřišti a vztahy v kabině nám ukážou, jaká budeme parta a jaké můžeme mít ambice.“

Letní příprava

Protivínští se ke společné přípravě sešli poprvé 14. července a celou ji trávili v domácím prostředí, kde mají vše potřebné. Léto vyplnili porcí třech tréninků každý týden a hned několika zajímavými měřeními sil. Především souboje s týmy z divize nabídly jakési srovnání formy aktuálních účastníků vyšší soutěže a aspiranta na postup. Protivín rozhodně nepropadl, když s nováčkem z Lomu remizoval v Táboře 1:1 a doma pak podlehl Soběslavi nejtěsnějším možným výsledkem 0:1.

Ve sportu není nikdy nic jistého a i proto bude zajímavé sledovat počínání souboru Miroslava Říhy v samotné soutěži.