Loučovice – Dnes a zítra se naposledy pustí účastníci fotbalového Magic Cupu do bojů.Půjde o veliký pohár. Také letos jsou k vidění kvalitní výkony. Video ze semifinálových bitev připravujeme.

Také letos jsou k vidění kvalitní výkony. Na všech hřištích panuje úžasná atmosféra. Ve Vyšším Brodě podpořili fotbalisty na zaplněné tribuně žáci ze školy, v Dolním Dvořišti talentovaným hráčům dokonce rozdávali dárky. A také se fandilo. A to hlasitě. Podívejte se na video na webu Deníku, jak hnali žáci ze školy za úspěchem olomouckou Dynamo České Budějovice. A vyplatilo se. Zdálo se, že Jihočeši s ruským soupeřem ztratí, prohrávali 0:1, ale skóre otočili -7:1.

Včera vedoucí týmů přijali nabídku pořadatelů a vypravili se do okolí. „Je to tady nádhera, moc se nám tu líbí. Nejprve jsme po příletu prošli Prahu, teď jsme se vydali na Stezku korunami stromů. Krása," rozplýval se kapitán kanadského týmu Cobras Ottawa Champagne Kyle.Ve finále se střetnou Sparta a Slovan Bratislava. Hrát se bude v neděli od 11.30 v Loučovicích. Video ze semifinálových bitev připravujeme.

Semifinále: Sparta - Slavia 4:2, Olomouc - Slovan Bratislava 1:2.