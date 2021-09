Banes, RM GASTRO, Laufen CZ, to jsou některé z táborských firem, které se mezi sebou už zítra utkají o to, která z nich má v kraji nejlepší fotbalový mančaft.

Bojovat o tento titul bude také KOVOSVIT MAS Machine Tools, a. s. v Sezimově Ústí v čele s Petrem Habichem (na snímku), kde se specializují na výrobu a vývoj obráběcích strojů. „Přípravy jsou v plném proudu. Trénujeme, diskutujeme o taktice a strategii,“ řekl krátce před dnem D Petr Habich, který ve společnosti pracuje jako vedoucí údržby ve slévárně.

Zaměstnanecká liga - logo.Zdroj: DENÍKNa hřiště v Táboře dorazí s týmem, ve kterém mají profesionály i hobíky. „Máme tři skvělé aktivní fotbalisty, kteří hrají na úrovni třetí třídy a okresu. Zbytek soupisky tvoří kluci, kteří se kopané věnují rekreačně, nebo už dokonce jsou ve fotbalovém důchodu,“ přiblížil složení s tím, že tým spoléhá na silného ducha.

Pomáhat jim bude i početný fanklub z řad rodinných příslušníků a kolegů, který je přijede do Tábora podpořit. „Do turnaje vstupujeme jako nováček a černý kůň zaměstnanecké ligy. Naším cílem je samozřejmě vyhrát, ale když se nám to nepodaří, tak si alespoň uděláme s naším fanklubem hezké odpoledne,“ řekl Petr Habich.

Kdo budou jejich soupeři, už si ale zjišťovali na stránkách zamestnaneckaliga. cz. „Žádného týmu se nebojíme a těšíme se na turnaj,“ znělo před turnajem ze společnosti KOVOSVIT. Jako správní fotbaloví nadšenci se mezi sebou v týmu baví o fotbale. „Naším favoritem je italská Serie A,“ přiblížil Petr Habich.

Jak on vnímá možnost hrát za firmu, v níž pracuje? „Jsem hrdý na to, že mohu reprezentovat takovou firmu, jakou je KOVOSVIT a hrát v jejích barvách. Na jednu stranu je to pro nás všechny velký závazek, na druhou stranu si nemyslím, že by to s námi nějak zamávalo,“ dodal Petr Habich s úsměvem.