České Budějovice – Fotbalisté Dynama ještě necelou čtvrthodinu před koncem drželi ve Vídni na hlavním stadionu slavného Rapidu bezgólovou remízu, po gólu z penalty ale nakonec těsně prohráli.

Petr Benát ve Vídni stíhá Burgstallera | Foto: Foto: skrapid.at

Pro vídeňské fotbalisty byl zápas předposledním testem před jarní částí rakouské ligy, do které jde Rapid z pozice třetího mužstva ligové tabulky (v úterý bude soupeřem vídeňského velkoklubu v generálce Ružomberok).

Zaujala návštěva, na přípravné střetnutí Rapidu s fotbalisty Dynama bylo zvědavo tisíc diváků! „I díky tomu byla atmosféra vynikající," ocenil trenér Miroslav Soukup.

Pochválil i své hráče, kteří s výjimkou úvodní dvacetiminutovky byli Rapidu zcela vyrovnaným soupeřem. Ostatně i web vídeňského klubu kvitoval, že zápas byl z obou stran hrán s velkým nasazením a v pohybu. Domácí sice měli ze začátku více ze hry, nicméně do první brankové příležitosti se dostali až ve 29. minutě, kdy si na Gersonův dlouhý míč naběhl Alar, pálil ale vedle Daňkovy branky. Gólem neskončily ani střely Schrammela ve 38. a Hofmanna ve 41. minutě.

Hosté do půle Königshofera v brance vystrašili jen jednou, a to když Hora tři minuty před přestávkou z voleje pálil těsně nad břevno vídeňské branky. „Předcházela rychlá kombinační akce a je škoda, že to nebyl gól," litoval Soukup.

Také po změně stran Rapid začal aktivně a v 50. min. střídající Křížek vyrazil Sonnleitnerovu hlavičku na roh a v 64. minutě v souboji s Křížkem neuspěl ani Trimmel. Rapid tak o nejtěsnějším vítězství rozhodl až v 77. min., kdy po střetu brankáře Křížka s Alarem kopali domácí penaltu, kterou Hofmann s jistotou proměnil – 1:0. „Myslím, že se ta situace dala řešit jinak," poznamenal trenér Soukup.

Hráčům Dynama slouží ke cti, že je inkasovaný gól do kolen nesrazil a chyběly jen milimetry k tomu, aby v závěru vyrovnali: čtyři minuty před koncem totiž Táborský zblízka trefil tyč domácí branky!

Hned z protiútoku po pasu od Hofmanna utekl Wydra, ale v koncovce neuspěl. Parádní zákrok vzápětí musel však vytasit i brankář Königshofer, když reflexivně vyrazil lob debutanta Mkoyana. „Uvedl se slibným výkonem," vyzdvihl trenér Dynama výkon šestadvacetiletého arménského reprezentanta (dle našich informací by se měl Dynamu upsat na rok a půl). „Může hrát jak stopera, tak i defenzivního záložníka," podotkl Soukup.





Rapid Vídeň – Dynamo Č. Budějovice 1:0 (0:0)





Branka: 77. Hofmann (11). Diváci: 1000.

Rapid: Königshofer – Schimpelsberger, Sonnleitner, Gerson, Schrammel – Pichler, Boskovic (46. Wydra) – Trimmel, Hofmann, Burgstaller (59. Boyd) – Alar.

Dynamo: Daněk (46. Křížek) – Novák, Mkoyan, Lengyel (75. Ježdík), Machovec – Klesa, Benát (46. Halama), Javorek, Hora – Táborský, Řezníček (50. Rýdel).