Vyšší Brod – Na výborně připraveném vyšebrodském trávníku hostil společný celek kaplického Spartaku a domácího Dynama v dalším kole oblastní I.a třídy dorostu taktéž společný manšaft Zlivi a Olešníku.

Kaplice / Vyšší Brod – Zliv / Olešník 10:1 (4:0)



V zápase týmů s nulou bodů na kontě pomýšleli domácí na tříbodový zisk. Spartakovci také byli od úvodních minut aktivnějším týmem a v v první desetiminutovce se dostali do dvou vyložených příležitostí. Obě měl na kopačkách Lašák, ale v ani jednom případě brankáře Pfeffera nepřekonal. Po čtvrthodině hry však hostující gólman nepovedeným výkopem našel jen Vaniše, který sklepl míč Lašákovi, ten přihrál ještě lépe postavenému Szojkovi, jehož křížná střela po zemi zapadla přesně k pravé tyči – 1:0.



Tempo hry diktovali i nadále domácí dorostenci a další góly na sebe nenechaly příliš dlouho čekat. Ve 24. minutě Vaniš ve středu pole přenechal míč Pálovi, ten se po pěkném individuálním průniku dostal až do palebné pozice a povedenou technickou střelou nedal Pfefferovi šanci – 2:0.



Uběhlo jen pět minut a hostující gólman lovil míč ze sítě potřetí. Pál přesnou kolmicí vysunul rozběhnutého Lašáka, ten pronikl až do vápna a střelou na bližší tyč upravil už na 3:0.



Domácí pak do přestávky přidali ještě jednu gólovou trefu. Ve 40. minutě se k odraženému míči dostal Pál a další povedenou střelou podtrhl poločasový účet na 4:0.



I po změně stran se pokračovalo v nastoleném trendu z první půle a s chutí hrající dorostenci Spartaku a Dynama soupeře jasně přehrávali. V 51. minutě Pál našel ve vápně Szojku, ten se dokázal uvolnit a přidal pátý gól – 5:0.



Běžela 57. minuta střetnutí a skóre zápasu se měnilo pošesté. Vaniš přesnou kolmou přihrávkou vyslal do úniku Lašáka, ten kličkou obešel vybíhajícího brankáře Pfeffera a pohodlně skóroval do odkryté svatyně – 6:0.



Kaplický brankostroj dále pokračoval. V 61. minutě z dálky napřáhl k ráně Dan Pál a tečovaná tvrdá střela skončila za zády bezmocného Pfeffera – 7:0.



Za další dvě minuty vhazoval na levé straně aut Bartoň, hledal volného Pála, ten se dostal na střed hřiště, průnikovou přihrávkou našel na pravé straně ve vápně nabíhajícího Aibla, jenž si v koncovce počínal na výbornou – 8:0.



Vzápětí si to z levé strany namířil až před brankáře Lašák, jehož přízemní křížná rána putovala od tyče do tyče a za brankovou čáru – 9:0.



Tímto gólem pohříchu jakoby skončila kombinační hra domácích a zápas se již pouze dohrával. O vítězi nebylo sebemenšího sporu. Diváci dlouhé minuty marně vyhlíželi kulatý desátý gól. Nakonec se dočkali až tři minuty před koncem, kdy se po centru Vaniše z levé strany podruhé v zápase gólově prosadil Aibl – 10:0.



Poslední slovo však měli poněkud nečekaně hosté. Ti hned v následující minutě našli okénko v domácí obraně a Petroušek zakončil svůj nájezd elegantním obloučkem – 10:1.



Spartakovci si v domácím zápase ve Vyšším Brodě s chutí zastříleli, vyprovodili soupeře kulatou desítkou a do tabulky si připsali první podzimní body.



Fakta – branky: 24., 40. a 61. Pál, 29., 57. a 64. Lašák, 15. a 51. Szojka, 62. a 87. Aibl – 88. Petroušek, ŽK 2:2 (u domácích Fafl, Vaniš), rozhodčí Bartůněk, 35 diváků.



Sestava Kaplice / Vyšší Brod: Šesták – Aibl, Fafl, Čutka, Dostál, Hájek, Vaniš, Pál, Bartoň, Lašák, Szojka.



Libor Granec