Velešín - Hráči velešínského FC suverénně vyhráli A skupinu I. B třídy a po dlouhých sedmnácti letech budou hrát druhou nejvyšší krajskou soutěž.

V jarní odvetě se při derby na chvalšinském trávníku velešínský kanonýr Zdeněk Šafránek (uprostřed č. 12) sice neprosadil, ale nakonec si za osmnáct branek zaslouženě nasadil korunu klubového krále střelců. | Foto: Deník / Karel Vosika

Nad tažením fotbalistů velešínského FC minulým ročníkem nejnižší krajské soutěže – I. B třídy – jsme se už zastavili před několika dny v rozhovoru s trenérem Romanem Rozkošným, dnes se podrobněji podíváme na samotnou sezonu v podání hráčů úspěšného týmu.

Cesta na vrchol

Velešínští fotbalisté v předchozím ročníku 10/11 oblastní I. B třídy obsadili až konečnou devátou příčku se ziskem 31 bodů a záporným skóre. Před další sezonou však tým posílil návratem dalších zkušených odchovanců, ke kormidlu se v roli hrajícího trenéra postavil Milan Frnka, podařilo se udržet skupinu z jiných týmů hostujících mladíků – a brzy to začalo nést ovoce.

Velešín sice po nadějném startu ve 4. kole nové sezony 11/12 prohrál doma s Frymburkem a klesl na čtvrté místo, ale to bylo jeho vůbec nejhorší průběžné postavení v celém ročníku. Tým z tradiční bašty účastníka krajských soutěží poté nasadil k sérii bez prohry a dlouho se na podzim držel na druhé příčce. V předehrávce jarního kola pak vysoko vyhrál v Netolicích, poskočil na první místo, a to potom už neopustil až do konce mistrovského ročníku.

V zimní přestávce se trenérské taktovky chopil Roman Rozkošný a pokračoval se svými ovečkami v tažení za postupem. V sedmnáctém kole sice Velešínští podruhé v sezoně vyšli naprázdno, když doma nezvládli šlágr s druhým Kamenným Újezdem, ale následná výhra ve Frymburku je zase nastartovala k sérii, která vyústila až v kýžený postup do druhé nejvyšší oblastní soutěže – I. A třídy, kterou si Velešín zahraje po dlouhých sedmnácti letech.

Sezona pod lupou

Fotbalisté FC Velešín si zaknihují skvělou postupovou sezonu 2011/12 s těmito statistickými fakty:

Při cestě za postupem posbírali celkem 60 bodů za 18 výher a 6 remíz, při pouhých dvou porážkách. Dosáhli vysoce aktivního skóre v poměru 80:30 (loni 34:50). Počtem osmi desítek nastřílených branek vybojovali i post jasně nejproduktivnějšího týmu skupiny, když druhý v této bilanci K. Újezd nastřílel o plných 13 branek méně. Také v pořadí obran patří Velešínu za 30 obdržených gólů pomyslné zlato.

Doma – výhry: Lhenice 5:1, Mladé 4:0, Netolice 6:0, Vyšší Brod 4:0, Č. Krumlov B 3:0, Chvalšiny 4:2 (podzim), Jankov B 2:0, Roudné B 1:0, Kaplice B 3:1, Větřní 9:2, Horní Planá 2:0 (jaro), remízy: 0, prohry: Frymburk 1:2 (podzim), Kamenný Újezd 1:3 (jaro).

Venku – výhry: Kamenný Újezd 3:0, Roudné B 4:0, Kaplice B 3:1, Větřní 3:2, Netolice 4:1 (vše na podzim), Frymburk 1:0, Vyšší Brod 3:1 (jaro), remízy: Jankov B 2:2, Horní Planá 3:3 (obě podzim), Lhenice 3:3, Mladé 2:2, Český Krumlov B 2:2, Chvalšiny 2:2 (jaro), prohry: 0.

Branky: O osmdesát nastřílených branek Velešína v postupové sezoně se podělilo celkem 15 hráčů. Pomyslnou korunu klubového krále střelců si nasadil Zdeněk Šafránek, který zúročil zkušenosti nabyté v krajském přeboru v kaplickém dresu a v ročníku zatížil konta soupeřů celkem osmnácti zásahy. O stříbro se dělí duo čtrnáctigólových, a to Martin Kollár a Daniel Petr.

Další góly: 9 – F. Rozkošný, 6 – Kukačka, 4 – Frnka, 3 – Chovanec, 2 – Jirský, Šebesta, J. Šafránek, Grznárik, 1 – Kudláček, Falc, Semerád, Zimek.

Penalty: V soutěžním ročníku 11/12 měli velešínští fotbalisté celkem pětkrát výhodu pokutového kopu a téměř beze zbytku ji využili. V podzimních zápasech z puntíku postupně skórovali Rozkošný (2. kolo doma se Lhenicemi), Petr (vložené 1. kolo doma s Netolicemi) a Chovanec (ve 13. kole v Horní Plané). V jarních odvetách proměnil penaltu ještě Rozkošný (ve 25. kole ve Chvalšinách). Jediný nezdar zaznamenal při provedení této standardní situace Petr, jenž z puntíku ve 21. kole při derby ve Vyšším Brodě mířil mimo tyče.

Proti Velešínu byla penalta v minulé sezoně nařízena třikrát a exekutoři ze soupeřících týmů se nemýlili. Byli to na podzim lhenický Pořádek, frymburský Micák a větřínský R. Weinhard.

Karty: K postupové radosti fotbalistů FC Velešín pomohla i disciplinovaná hra týmu. Pouze ve dvou případech suverén sezony nedohrál utkání v plném počtu jedenácti hráčů. Bylo to v podzimním 11. kole, kdy v derby ve Větřní putoval předčasně pod sprchy Rozkošný. Jarní utkání 20. kola v Mladém po dvou žlutých nedohrál Chovanec.

V zápasech s Velešínem pak byli vyloučeni čtyři hráči ze soupeřících týmů, a to výlučně v okresních derby. Na podzim se konce prestižní partie na trávníku nedočkali R. Mertl z Frymburku a krumlovský Kopřiva, v jarní části se pak červenali Micák z Frymburku a vyšebrodský V. Syrovátka.