Velešín - Proti předposlednímu týmu A skupiny I. B si Velešínští připsali druhou jarní výhru a polepšili si na průběžné páté místo tabulky.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

Velešín – Husinec 3:1 (2:0)

V průměrném utkání měli domácí postupně více ze hry a zaslouženě šli ve 20. minutě do vedení . Trummer našel ve vápně Šebestu, který trefil k tyči na 1:0. Ve 44. minutě zvýšil brankou do šatny Opekar, který se trefil z přímého kopu do šibenice na 2:0.

Hosté sice z ojedinělého protiútoku po hodině hry Polákem korigovali na 2:1, ale domácí si už výhru vzít nenechali. Deset minut před koncem po přihrávce Chovance pečetil střídající Hynšt – 3:1.

„Směrem dopředu jsme byli aktivnější. Obránci dobře podporovali útok a dali i dvě branky,“ chválil trenér Milan Frnka.

Sestava Velešína: Layer – Opekar, Trummer st., Šebesta, Mistoler – S. Kysela (62. Hynšt), Crkva (78. Tybitancl), Chovanec, Kudláček – Semerád, Oberfalzer.